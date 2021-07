Nier Replicant e altri giochi Koch Media con sconti fino al 63% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 15 luglio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai giochi Koch Media, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi Nier Replicant, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, per un risparmio reale di 20€.

Versione aggiornata del titolo precedentemente uscito solo in Giappone, Nier Replicant vi vedrà vestire i panni di un giovane dall’animo gentile che vive in un villaggio remoto, il quale dovrà partire con uno strano tomo parlante alla ricerca dei “versi sigillati” per salvare la sorella, malata di Necrografia.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Nier Replicant non ambisce a sistemare le beghe strutturali dell’originale, per le quali sarebbe servito persino qualcosa in più di un remake – un ritorno alla famigerata “drawing board” per ridisegnare fasi e dinamiche progettuali che non sono andate in un’epoca dove si faticava a dare fiducia agli autori scapestrati come Yoko Taro (e forse è ancora così)».

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi Koch Media tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

