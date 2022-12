NFS Unbound, FIFA 23 e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare il recentissimo NFS Unbound a soli 48,94€, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 21,06€ rispetto ai 70€ di listino.

NFS Unbound rappresenta un ritorno alle corse competitive su strada dei precedenti titoli del franchise, come l’eccellente Need for Speed Underground. NFS Unbound segue le avventure di un gruppo di appassionati piloti da strada che si fanno spazio tra le vie al neon della città, con l’immancabile suono delle sirene della polizia che echeggia nella notta. Com’era prevedibile, NFS Unbound è caratterizzato da una grafica stilosa e da una meccanica di gioco all’avanguardia e pone una forte enfasi sulla personalizzazione dei giocatori, consentendo alla comunità di modificare e decorare la propria auto.

Need for Speed Unbound mette i giocatori di tutto il mondo alla guida della loro fantasia di corse su strada, mentre superano in astuzia i poliziotti e dimostrano di avere le carte in regola per vincere The Grand, l’ultima sfida di corse su strada di Lakeshore.

Piuttosto interessante anche lo sconto su FIFA 23, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 39,99€, con uno sconto del 43%. Il gioco di calcio è l’ultimo nato dall’accordo tra EA Sports e la FIFA e, per questo, il publisher vuole renderlo il suo canto del cigno prima di passare ad EA Sports FC dalla prossima stagione: sono presenti tantissime novità in termini di gameplay, con il nuovo HyperMotion 2 che rende più fedeli e credibili i movimenti di squadra e le logiche sul campo da gioco.

