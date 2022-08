Nel 2022, ci sono sette giochi che sono spariti nel nulla

Vaporware è una parola che i giocatori non vorrebbero mai sentire: di fatto, significa che un gioco o un prodotto annunciato pubblicamente in realtà non è stato mai rilasciato ufficialmente ma neppure cancellato.

Semplicemente, si tratta del tipo di prodotti che sono bloccati in un limbo, visto che non è chiaro se gli sviluppatori ci stiano effettivamente lavorando e per quanto tempo ancora.

Quando si parla di questi giochi “spariti nel nulla” sono in molti a sperare che i progetti siano ancora in fase di realizzazione, sebbene sono altrettanti a temere il peggio (del resto, i giochi rinviati al 2023 non sono affatto pochi).

Ora, come riportato anche da Twinfinite, nel 2022 non sono mancati i giochi cosiddetti vaporware: ecco infatti alcuni titoli spariti dalla circolazione e che sicuramente non vedranno la luce molto presto.

Sono passati ormai diversi mesi dall’annuncio di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, il quale è di fatto uno dei giochi vaporwave di Ubisoft più famosi degli ultimi tempi (specie dopo il rinvio e il cambio di sviluppatore).

Annunciato ai The Game Awards 2020, Star Wars Eclipse è sicuramente un altro titolo celebre sparito nei meandri nel nulla: sviluppato da Quantic Dream, del gioco non ne sappiamo più nulla.

Altro titolo che fa male anche solo pronunciare è Metroid Prime 4: annunciato all’E3 2017, ossia nel primo anno di vita di Nintendo Switch, da allora non abbiamo più visto nulla se non una flebile rassicurazione che il gioco si farà.

Nessun elenco di titoli vaporware sembra completo senza l’inclusione di Beyond Good & Evil 2: titolo che è stato al centro di voci e speculazioni per oltre dieci anni, in molti sono certi che il gioco esista (inclusi vari insider e giornalisti di peso), sebbene ad oggi nessuno abbia visto nulla di nuovo.

Meno celebre ma sicuramente ben noto ai fan Nintendo, è lo scomparso Pikmin 4: sono passati cinque anni dall’ultima volta che Shigeru Miyamoto ha parlato del gioco, dopo che nel 2017 lo sviluppo del gioco stava “progredendo”. Da allora, non ci sono state notizie di un quarto capitolo della saga di Pikmin.

Altro big dei vaporwave, è l’ambizioso titolo spaziale Star Citizen: dopo un primo finanziamento di 2 milioni di dollari su Kickstarter nel 2012, gli sviluppatori hanno venduto astronvati e altri contenuti di gioco, trasformandolo nel videogioco con il maggior numero di crowdfunding di sempre (495 milioni di dollari).

Ultimo, ma non meno importante, In The Valley of Gods è in sviluppo da Campo Santo, il team dietro Firewatch: questa avventura in prima persona singleplayer doveva essere il primo gioco dello sviluppatore dopo l’acquisizione da parte di Valve nel 2018, ma da allora ne abbiamo perso le tracce.

Vaporwave a parte, se invece desiderate supportare il lavoro di SpazioGames.it, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link affiliato, senza nessun costo aggiuntivo.