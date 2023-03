The Last of Us Stagione 2, Ellie riceverà un recasting? Arriva la risposta ufficiale

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, tanto che ora è già tempo di parlare della Stagione 2 in uscita prossimamente.

La serie racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo basso), così come la seconda stagione racconterà gli eventi di TLOU Part II.

Ora, dopo che l’attrice Bella Ramsey si è detta pronta a tornare nella prossima stagione dello show HBO, è ora arrivata la conferma ufficiale.

Come riportato anche da The Gamer, gli showrunner di The Last of Us non vogliono assolutamente un recasting per il personaggio di Ellie.

The Last of Us della HBO ha concluso ieri sera la sua prima stagione e, secondo la maggior parte dei commenti, lo show può essere considerato un successo. Uno dei punti di forza è il casting, tanto che gli showrunner sono ben consapevoli della bravura che hanno avuto nella scelta degli attori.

In The Last of Us Part II il personaggio di Ellie assume un ruolo più attivo e qualcuno ha portato speculazioni sulla possibilità che il ruolo potesse subire un recasting. Ora, Neil Druckmann ha definitivamente dichiarato di voler mantenere Bella Ramsey nel ruolo anche in futuro.

Nel corso di una conferenza stampa in vista del finale di stagione, il produttore esecutivo dello show e co-presidente di Naughty Dog, ha dichiarato che lui e lo showrunner Craig Mazin sono intenzionati a mantenere la Ramsey per la seconda stagione.

«Quando abbiamo realizzato il gioco, ho pensato che fossimo incredibilmente fortunati», ha dichiarato Druckmann. «È stato come un fulmine a ciel sereno trovare Ashley Johnson. Non riesco a immaginare che quella versione di Ellie sia un’altra. E poi, in qualche modo, abbiamo trovato di nuovo quel fulmine con Bella».

E ancora: «Siamo estremamente fortunati ad avere Bella per le cose che avete visto durante l’intera stagione. L’unico modo in cui potremmo prendere in considerazione l’idea di sostituirla è se lei dicesse: ‘Non voglio più lavorare con voi’. Anche in quel caso, non sono sicuro che glielo concederemmo. Potremmo comunque costringerla a tornare nella seconda stagione».

Restando in tema, ricordiamo che sempre Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al videogioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di TLOU Stagione 2.

Ma non è tutto: Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.