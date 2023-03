Svelato il “segreto” della giraffa nella serie TV The Last of Us

Dopo ben 9 episodi, la prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata alla sua naturale conclusione, con un finale davvero emozionante.

La serie HBO ha raccontato la storia del gioco Naughty Dog (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), ripercorrendone eventi e situazioni.

Ora, dopo che gli showrunner hanno confermato che non vogliono assolutamente un recasting per il personaggio di Ellie, è emerso un dettaglio relativo alla celebre giraffa.

Vista anche nel gioco originale, in una delle sequenze più memorabili dell’intera produzione, a quanto pare l’animale ha fatto la sua comparsa anche nella serie TV, in un modo davvero inaspettato (via Game Rant).

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

La prima stagione dell’adattamento include – nel finale – la celebre sequenza della giraffa, in una scena da alcuni stata criticata e definita una pessima CGI. A quanto pare, però, la giraffa era vera.

Il momento che molti temevano fosse stato tagliato dalla serie – soprattutto dopo che i protagonisti avevano incontrato zebre e scimmie negli episodi precedenti – è invece stato mostrato.

La giraffa non è stata tagliata e un dietro le quinte dell’incontro con Ellie e Joel ha rivelato che l’animale nello show era reale, nonostante tutto.

Condiviso da mbthales su Reddit, lo scatto mostra Pedro Pascal e Bella Ramsey da vicino con la giraffa, circondati da alcuni pannelli blu, presumibilmente per ricreare intorno a loro la location in cui si svolge la scena nello show.

Questo potrebbe essere il motivo per cui la giraffa non sembrava del tutto reale nello show, non perché fosse finta, ma perché l’ambiente circostante lo era.

Insomma, l’ennesimo tocco di classe di una serie che ha convinto praticamente tutti (al netto di qualche troll decisamente ostinato nel voler trovare difetti che, di fatto, non esistono).

Restando in tema, l’attore Gabriel Luna ha parlato del futuro del personaggio di Tommy nella seconda stagione della serie TV HBO di The Last of Us.

Ma non solo: la seconda stagione di The Last of Us non coprirà tutta la Part II: i creatori della serie hanno confermato che ci saranno diverse stagioni aggiuntive.