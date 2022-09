Neil Druckmann e Troy Baker prendono in giro «quella» morte di TLOU2

The Last of Us Part II è uscito ormai da un bel po’ di mesi, sebbene i fan non sembrano aver dimenticato le avventure di Ellie ed Abby.

Senza nulla togliere a TLOU Part I in uscita durante la giornata di oggi (potete trovarlo anche su Amazon) il titolo Naughty Dog è infatti entrato nel cuore di milioni di videogiocatori.

Videogiocatori che, quasi certamente, sono rimasti sconvolti dalla morte più importante del gioco, una morte che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, sembra proprio che Neil Druckmann e Troy Baker abbiano voluto prendere seriamente in giro la sequenza in questione.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi principali del gioco. Proseguite con la lettura e con la visione del video solo se consapevoli della cosa.

Il direttore creativo della serie The Last of Us, e l’attore e doppiatore di Joel hanno ironizzato sulla morte del protagonista.

Un tweet pubblicato durante la giornata di oggi mostra infatti Baker in piedi, sotto a un cartello ‘Five Iron Golf’, che è diventato subito virale lasciando ben poco spazio all’immaginazione.

Per chi non lo sapesse o facesse finta di non ricordarlo Naughty Dog ha fatto morire Joel in modo controverso e decisamente macabro: l’uomo viene infatti ucciso dalla vendicativa Abby, che abbatte il personaggio con una mazza da golf dopo aver saputo che era stato lui ad ammazzare suo padre, a sangue freddo.

In un tweet pubblicato prima del giorno di lancio di The Last of Us Part I, Druckmann ha condiviso la foto che pubblicizza una ‘esperienza di golf urbano al coperto‘ (non è difficile cogliere il riferimento alla sequenza del trapasso di Joel).

Restando in tema, avete letto anche che sembra che qualcuno abbia avvistato un personaggio misterioso nel remake in uscita oggi, proveniente direttamente dalla Part II?

Ma non solo: nella nostra recensione di TLOU Part I vi abbiano spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»