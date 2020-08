Need for Speed: Hot Pursuit arriva su Switch, svela Amazon

I piani di espansione della libreria di Electronic Arts su Nintendo Switch continuano. A svelarlo, sicuramente anzitempo, è stata la divisione britannica del rivenditore Amazon, che a sorpresa ha inserito nel suo catalogo Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Il titolo, che sarebbe ovviamente un rifacimento del titolo basato sugli inseguimenti in stile guardie e ladri, secondo l’inserzione sarebbe destinato a Switch e Xbox One, ma se entrambe venissero confermate sembra lecito aspettarselo anche su PS4.

La stessa pagina fa anche riferimento al 13 novembre come potenziale data d’uscita, che essendo venerdì è effettivamente credibile e potrebbe non essere solo un placeholder generico. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme da parte del publisher EA, che aveva però in passato sottolineato la sua volontà di portare numerosi titoli della sua libreria – da Burnout Remastered ad Apex Legends – anche sulla console Nintendo. Vedremo, quindi, se qualcosa si smuoverà nelle prossime settimane, con gli annunci ufficiali.

Uscito originariamente nel 2010, Hot Pursuit si poggia su un modello di guida arcade in cui vi fa decidere se stare dalla parte dei corridori o da quella della legge: nel primo caso, sfreccerete in folli corse tentando di eludere gli agenti, nel secondo sarete invece chiamati a cercare di bloccare – con le buone o con le cattive – i piloti che stanno violando la legge, a bordo della vostra volante.