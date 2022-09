NBA 2K23, SteelRising e tanti altri giochi in offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare NBA 2K23 a soli 44,98€, con uno sconto del 25%.

NBA 2K23 offre diverse migliorie rispetto al precedente capitolo della serie, come gli attributi di tiro, in modo che ogni conclusione in salto abbia caratteristiche uniche che ne determinano l’efficacia; miglioramenti del Pro Stick; mosse di abilità e potenziamenti dell’adrenalina; un nuovo sistema di badge su console next-gen; un’intelligenza artificiale migliorata e molto altro ancora.

Piuttosto interessante anche lo sconto su SteelRising, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 26,98€. Nell’avventura i giocatori assumeranno il ruolo di Aegis, un automa realizzato da Vaucanson, un ingegnere al servizio del Clockwork King. Il protagonista sarà chiamato a sfruttare al massimo le sue abilità per adattare e plasmare il suo stile di gioco, diventando così un temibile guerriero, un ballerino mortale o un virtuoso delle arti elementali. Ma non solo: i giocatori potranno usare vari strumenti per esplorare le strade, i tetti e i quartieri di Parigi, rivelando i segreti nascosti.

Non dimenticate anche FIFA 23, che potete portarvi a casa a soli 52,49€, con uno sconto del 25%. Il gioco di calcio sarà l’ultimo nato dall’accordo tra EA Sports e la FIFA e, per questo, il publisher vuole renderlo il suo canto del cigno prima di passare ad EA Sports FC dalla prossima stagione: avremo così tantissime novità in termini di gameplay, con il nuovo HyperMotion 2 che renderà più fedeli e credibili i movimenti di squadra e le logiche sul campo da gioco..

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.