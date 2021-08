MTG Arena, vi sveliamo in esclusiva due carte (e un pacchetto) di Historic Horizons

Non è un mistero che MTG Arena sia, attualmente, la piattaforma verso la quale Wizards of the Coast stia investendo più risorse ed energie, e il nuovo set Jumpstart: Historic Horizons composto da carte esclusive ne è la dimostrazione lampante.

Con lo stop delle attività nei negozi e associazioni (che per fortuna stanno riprendendo) a causa dell’emergenza sanitaria, Magic: the Gathering è stato giocato a livello torneistico e pubblico solo su MTG Arena. Questo ha portato maggiori investimenti in questo senso, una grande attenzione per i formati Limited (i più giocati su Arena) nelle carte delle nuove espansioni come quella a tema D&D o Strixhaven, e gli sforzi in termini di marketing molto più incentrati intorno alla versione digitale del gioco.

Jumpstart: Historic Horizons è infatti un’espansione esclusiva per MTG Arena, non ne esisterà una versione cartacea. Una scelta sicuramente particolare, che sta già facendo discutere molto all’interno della community. Era inevitabile, forse, che prima o poi i designer di Wizards avrebbero iniziato a sviluppare contenuti esclusivi, visto il successo crescente della piattaforma.

Ma qual è la particolarità di Jumpstart: Historic Horizons? Come il nome suggerisce ci saranno carte che andranno a potenziare il formato Historic, molto amato e giocato su MTG Arena, ma tornerà anche la modalità di gioco Jumpstart con nuove carte. Le quali, ciliegina sulla torta di discussione, avranno delle keyword che possono funzionare solo in un ambiente digitale.

Il logo della nuova espansione.

Jumpstart: Historic Horizons, quando MTG Arena si avvicina ad Hearthstone

Facciamo un po’ di ordine, con le solite informazioni fatte di numeri e dati.

Jumpstart: Historic Horizons conterrà 782 carte in totale, un numero mai visto prima. Di queste, 31 saranno disponibili solo su MTG Arena. Ritorna la modalità Jumpstart di cui vi avevamo parlato un anno fa circa. Ci sarà un evento di tipo Sealed in cui i giocatori dovranno costruire un mazzo con due bustine di carte che, contrariamente al solito, hanno un contenuto prefissato e non casuale. Ogni bustina ha un tema e un colore predominante, e i giocatori dovranno creare le accoppiate più improbabili per vincere.

Una bustina come questa, che vi sveliamo in esclusiva e in anteprima, a tema Tritoni per il blu con tanto di percentuali di comparsa di ogni carta:

Shoreline Scout 100% Raving Visionary 40% Shaper Apprentice 25% Faceless Agent 60% Merrow Reejerey 100% Expedition Diviner 50% Merfolk Falconer 100% Svyelun of Sea and Sky 100% Phantasmal Form 50% Ethereal Grasp 60% Into the Roil 100% Lonely Sandbar 100% Merfolk Trickster 30% Tazeem Roilmage 25% Watertrap Weaver 40% Storm Sculptor 50% Choking Tethers 25% Bubble Snare 40% Silvergill Adept 30% Master of the Pearl Trident 25% Unsummon 25% Coralhelm Guide 25%

Si potrà giocare a Jumpstart su MTG Arena dal 12 agosto al 9 settembre 2021. Dopodiché tutte queste carte, quelle disponibili per Historic, potranno essere craftate utilizzando le wildcard come sempre.

Perché il set è dedicato esclusivamente alla versione digitale del gioco? Il fatto è che sono presenti carte con delle abilità che non sarebbero riproducibili in una partita al tavolo, che vanno oltre il testo stampato sulla carta stessa. Prendiamo ad esempio una delle carte mostrate in anteprima, ovvero Davriel, Soul Broker.

Questo planeswalker permette di avere un vantaggio al costo di uno svantaggio, la classica offerta che ha un costo. La lista completa delle proposte che Davriel può fare non è stampata sulla carta, ma viene espletata il giocatore nel momento in cui si attiva l’abilità.

Capite che abilità del genere non possono essere usate al tavolo, perché si basano su quella casualità tipica di giochi come Hearthstone. Così come le tre nuove keyword che verranno introdotte nell’espansione.

Seek (Cerca) consente di andare a cercare nel proprio mazzo una carta, in maniera casuale, con determinate caratteristiche che possono essere il tipo, il costo di mana, il colore, e così via. I tutori in Magic funzionano sempre in maniera attiva, perché è il giocatore che sfoglia le carte per andare a trovare quella che gli serve in quel momento, ed è impossibile in una partita reale prendere una carta casuale che abbia solo determinate caratteristiche.

Un esempio di carta che ne cerca delle altre la possiamo trovare con una delle due carte che Wizards of the Coast ci ha permesso di mostrare in esclusiva: Agente senza Volto.

Una creatura di tipo cangiante che, quando entra in gioco, permette di andare a cercare una carta creatura con il tipo di creatura più prevalente nel grimorio. Come detto in precedenza, una meccanica impossibile da replicare nella realtà perché bisognerebbe 1) calcolare il tipo di creatura più comune e 2) andare a pescare solamente tra quelle carte in un mazzo molto più grande in realtà.

La seconda meccanica è Perpetually (perennemente), che cambia fisicamente il testo di una carta, applicando effetti o abilità in maniera permanente senza restrizioni. In Magic le modifiche alle carte sono valide finché le carte rimangono in gioco, o tendenzialmente c’è sempre un trigger che fa terminare quell’effetto in caso succeda qualcos’altro, se la carta finisce nel grimorio o viene rimessa in mano. In questo caso no, le carte cambiate perennemente lo sono fino alla fine della partita.

Un esempio di cambiamenti perenni lo abbiamo con un’altra carta che vi possiamo svelare in anteprima: Stretta Eterea.

Un istantaneo blu che tappa una creatura bersaglio, e inoltre gli assegna un’abilità che avrà per il resto della partita a prescindere che finisca nel cimitero, in esilio o in mano per poi tornare. La creatura non stappa durante la fase di stap, e lo fa solo spendendo otto mana di qualsiasi colore. Quest’abilità rimane anche se la creatura viene rimbalzata, finisce al cimitero o altro, fino alla fine del match.

L’ultima abilità introdotta con questo set è Conjure (evocazione) che, proprio come accade in Hearthstone, permette di creare una carta dal nulla pescando dalla lista generale di Magic.

Non vengono create pedine o copie, ma vere e proprie carte che funzionano esattamente come le originali. Ad esempio se verrà creata una creatura, che poi viene rimbalzata in mano, quella carta potrà essere giocata successivamente come sempre.

Le carte che possono essere create con quest’abilità non saranno prese dal set Jumpstart: Historic Horizons, ma appariranno da tutti i set di Magic, anche classici, e si potranno evocare carte come Isola Tropicale, Da Spade a Spighe, Rituale Oscuro, Costrizione, Fulmine, Nebbia, e tante altre. A volte l’effetto sarà molto specifico e vi farà creare una carta precisa, a volte da una lista, oppure con delle condizioni particolari.

Carte, modalità di gioco e cose che dovete sapere

Facciamo un piccolo recap di quello che ci aspetterà dalle prossime settimane su MTG Arena.

Il nuovo set sarà disponibile dal 12 agosto, in esclusiva sulla piattaforma digitale. Gli eventi di release partiranno dal 12 agosto al 9 settembre, durante il quale si potrà giocare nel formato Jumpstart. Sempre dal 12 agosto le carte di Historic presenti nel set saranno legali nel formato.

Un po’ di numeri, per gli appassionati di collezionismo (stavolta digitale):

782 carte in totale

372 carte che compaiono per la prima volta su MTG Arena (13 rare mitiche, 56 rare, 123 non comuni, 180 comuni)

Escludendo le terre, il set conterrà 13 rare mitiche, 85 rare, 286 non comuni, 383 comuni

È confermato lo stesso costo di ingresso di sempre di Jumpstart: 2000 monete o 400 gemme. Il funzionamento è sempre lo stesso. I giocatori dovranno selezionare due pacchetti di carte da un trio di proposte alla volta, e con quelli creare il mazzo che andranno ad utilizzare per la serie di partite best of one. I premi per la modalità di gioco saranno una carta rara o mitica alle prime due vittorie.

In attesa del 12 agosto potrete visualizzare tutte le combinazioni di pacchetti disponibili sul sito ufficiale, man mano che verranno aggiornati.