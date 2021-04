Morto DMX: le sue musiche anche in GTA e Forza Horizon

Grave lutto nel mondo della musica: il celebre rapper americano DMX, vero nome Earl Simmons, è morto venerdì scorso all’età di soli 50 anni. Era stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per sospetta overdose, venendo poi a mancare per un infarto, come confermato da un portavoce della famiglia al sito Pitchfork.

Celebre negli anni ’90 e 2000, DMX è stato tra gli artisti più influenti della scena hip hop americana e newyorkese, diventando negli anni uno degli autori del genere più apprezzati di sempre. Le tracce musicali di Earl sono state utilizzate anche in un numero realmente impressionante di videogiochi, tra cui anche un capitolo specifico della serie di Grand Theft Auto.

I brani “Ruff Ryders’ Anthem (Remix)” e “Get At Me Dog” fanno infatti parte della colonna sonora ufficiale di Grand Theft Auto: Liberty City Stories, spin-off per PSP della saga Rockstar (convertito poi anche su PS2 poco tempo dopo).

Altri brani sono stati utilizzati anche in Street Hoops, Test Drive: Overdrive e Def Jam Vendetta, oltre a True Crime: New York City (con “Where The Hood At”). DMX è stato scelto anche la soundtrack di EA Sports UFC e EA Sports UFC 2, oltre che per 25 To Life e NFL Street 2.

Nel 2016 il brano “X Gon’ Give It to Ya” è stato utilizzato nella colonna sonora originale di Forza Horizon 3, il noto racing open world sviluppato in esclusiva per console Xbox One e PC da Playground Games.

Simmons ha collaborato negli anni anche con artisti del calibro di Jay-Z, LL Cool J, Mase e il gruppo musicale Sum 41. Il primo album di successo è uscito nel lontano 1998, It’s Dark and Hell is Hot.

La redazione di SpazioGames si unisce al dolore dei familiari tutti per la scomparsa dell’artista.