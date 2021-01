Mortal Kombat, il film: la trama ufficiale ci presenta il vero protagonista

Solo una manciata di giorni fa, HBO Max, Warner Bros. Pictures ed Entertainment Weekly hanno finalmente svelato le primissime immagini del film live-action di Mortal Kombat, ispirato alla leggendaria saga di picchiaduro targata NetherRealm Studios.

Prodotto da James Wan (Aquaman, Fast & Furious) e diretto dal regista Simon McQuoid, il lungometraggio promette di riportare sul grande schermo – e in grande stile – i kombattenti visti nella serie di videogiochi omonima, tra i quali troviamo Sub-Zero, Sonya Blade e Raiden.

Ora, in attesa dell’uscita del primo trailer (previsto a breve), Warner Bros. Pictures ha svelato la sinossi ufficiale del film, introducendo anche il nuovo protagonista, Cole Young, interpretato dal campione di arti marziali Lewis Tan:

Mortal Kombat.(2021).CR: Mark Rogers/Warner Bros.

In “Mortal Kombat”, il lottatore di MMA Cole Young, abituato a combattere per soldi, è all’oscuro delle sue origini e del motivo per cui l’Imperatore del Mondo Esterno o Outworld noto come Shang Tsung abbia inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, a dargli la caccia. Temendo per l’incolumità della sua famiglia, Cole si mette alla ricerca di Sonya Blade guidato da Jax, Maggiore delle Forze Speciali, il quale è in possesso dello stesso marchio a forma di drago che Cole ha fin dalla sua nascita. Presto, però, Cole si ritrova nel tempo di Lord Raiden, una divinità protettrice della Terra o Earthrealm, che garantisce l’accesso al santuario a coloro che posseggono il marchio.

La trama recita poi: «Cole viene quindi addestrato dagli esperti guerrieri Liu Kang, Kung Lao e dal mercenario Kano mentre si prepara a combattere a fianco dei campioni della Terra contro i nemici dell’Outworld in una battaglia per la salvezza dell’universo. Riuscirà Cole a impegnarsi tanto da sbloccare i poteri nascosti nella sua anima in tempo per salvare non solo la sua famiglia, ma per bloccare l’Outworld una volta per tutte?»

Nel cast da Ludi Lin nel ruolo di Liu Kang, Mehcad Brooks come Jax, Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade, Hiroyuki Sanada nel ruolo di Scorpion, Josh Lawson sarà Kano, Tadanobu Asano nei panni di Raiden, Joe Taslim nel ruolo di Sub-Zero, Chin Han sarà Shang Tsung e Sisi Stringer come Mileena.

Mortal Kombat uscirà nei cinema e sul catalogo HBO Max in contemporanea a partire dal 16 aprile prossimo. Ancora nessuna conferma circa il rilascio del film anche in Italia.