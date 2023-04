Mortal Kombat 12 potrebbe mostrarsi davvero molto presto

Warner Bros. ha confermato l’esistenza di Mortal Kombat 12, sebbene l’annuncio ufficiale – con tanto di reveal del gioco – è ancora latitante.

Il prossimo capitolo sviluppato da NetherRealm Studios nato come sequel di Mortal Kombat 11 (trovate la Ultimate Edition su Amazon) dovrebbe riportare in auge la serie di picchiaduro più sanguinolenta di sempre.

Dopo che il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha svelato l’arrivo del dodicesimo capitolo nell’ultima call finanziaria della società, i fan sono in religiosa attesa di novità.

Ora, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, sembra proprio che MK12 si mostrerà davvero molto presto, più precisamente durante il prossimo mese di maggio.

Come riportato anche da DualShockers, sembra che il mese prossimo potremmo finalmente ammirare il reveal ufficiale di Mortal Kombat 12.

Jez Corden, noto giornalista e insider del settore, ha usato infatti Twitter per stuzzicare i fan circa alcune potenziali novità sul gioco di prossima uscita

Dopo aver assistito a un live stream di Mortal Kombat 9, Maximilian Dood ha twittato: «Buon Dio, MK9 è davvero divertente. Spero che MK12 abbia la velocità di MK9».

I think you'll find out more next month. :0

— Jez (@JezCorden) April 21, 2023