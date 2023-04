Mortal Kombat 2, il nuovo torneo sta per cominciare: ecco le novità

In un momento in cui i film tratti dai videogiochi stanno andando piuttosto bene al botteghino, presto sarà nuovamente il turno di Mortal Kombat, la pellicola ispirata al picchiaduro più sanguinoso di tutti i tempi, il cui sequel sta per entrare in lavorazione.

Il secondo progetto live-action dedicato alla saga di beat ‘em up di NetherRealm Studios (che trovate anche su Amazon a un prezzo basso), punta a fare meglio del primo film.

Nella nostra recensione del film pubblicata diversi mesi fa vi abbiamo spiegato i pro e i contro della pellicola, godibile ma non proprio perfetta.

Se quindi Warner Bros. Pictures e HBO hanno confermato che il sequel vedrà certamente la luce, è ora il produttore Todd Garner a confermare quando inizieranno le riprese.

Garner ha infatti confermato in un recente rapporto (via ComicBook) che le riprese di Mortal Kombat 2 inizieranno tra due mesi, ossia a giugno 2023 e che queste dureranno fino a settembre dello stesso anno ancora una volta in Australia, che è dove è stato girato anche il film precedente.

Il produttore non ha dichiarato nient’altro sul nuovo film di Mortal Kombat, il che significa che i fan dovranno aspettare ancora un po’ prima di scoprire i dettagli della trama di questo sequel.

Mortal Kombat è stato distribuito contemporaneamente nelle sale e su HBO MAX, in piena crisi pandemica, per un incasso di 83.7 milioni di dollari nel mondo. Si spera quindi che il seguito possa fare ancora meglio del predecessore.

Restando in tema, ricordiamo che alcuni mesi fa sempre Garner ha dichiarato che i creatori della pellicola di MK hanno preso spunto anche dalla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Ma non solo: lo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater ha parlato del sequel in arrivo, spiegando cosa dovranno aspettarsi i fan dal nuovo film, tenendo anche e soprattutto conto delle critiche degli appassionati nei confronti del film originale.