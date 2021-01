Monster Hunter Rise, la demo è arrivata (ma è a tempo)

Come promesso, Capcom ha alzato il sipario sull’ormai prossimo Monster Hunter Rise, nuovo capitolo della serie in arrivo su console Nintendo Switch.

La prima demo del gioco sarà disponibile per il download via eShop a partire da oggi, 7 gennaio (e fino al primo febbraio prossimo). Solo in questo lasso di tempo potremo provare in anteprima il titolo e tutto ciò che avrà da offrire, in attesa della release ufficiale.

Il director del gioco, Yasunori Ichinose, ha confermato che la demo offrirà varie caratteristiche inedite utili a farci un’idea di ciò che ci aspetta: la versione dimostrativa di Monster Hunter Rise comprenderà infatti ben due missioni tutte da affrontare, in grado di mostrarci le prime aree esplorabili del mondo di gioco. Saremo infatti chiamati ad andare a caccia del Great Izuchi e del Mizutsune.

Ma non solo: sarà anche possibile prendere confidenza con il Wyvern Riding, grazie al quale potremo cavalcare la mitica bestia alata leggendaria impartendole anche ordini specifici (utili da usare in battaglia). Poco sotto, trovate il video recap della conferenza in streaming tenuta dal colosso nipponico Capcom alcuni minuti fa.

Coloro che prenoteranno la loro copia del gioco avranno ulteriori bonus, anche per i compagni, mentre sono previsti anche tre amiibo a tema (Canyne, Felyne e Magnamalo) i quali saranno molto utili a sbloccare vari costumi all’interno dell’avventura completa.

Ricordiamo in ogni caso che è anche prevista anche una funzione di compatibilità tra Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2, sempre previsto per console Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise è in arrivo in esclusiva su Switch per il 26 marzo prossimo.