Monster Hunter Rise sembra essere uno dei migliori della serie (se non il migliore) nel nuovo trailer

Lo scorso settembre, in un Direct dedicato, Capcom ha annunciato ufficialmente Monster Hunter Rise, nuovo episodio che arriverà su Nintendo Switch il 26 marzo 2021.

La compagnia nipponica permetterà ai giocatori di mettere mano tra una edizione standard o una deluxe, anche digitale, che includerà diversi contenuti speciali.

Ora, il canale ufficiale YouTube dedicato alla serie ha pubblicato un nuovo e corposo trailer che mostra Rise in azione, ben 6 minuti (e un secondo) nel quale vengono spiegate per filo e per segno le novità di questo capitolo ex novo per Switch.

Trovate il filmato poco più in basso:

Tra le varie cose che possiamo notare nel video, anche la presenza del Palamute, una nuova creatura da cavalcare nelle varie ambientazioni presenti nel gioco. Ma non solo: il video ci mostra anche alcune intriganti meccaniche di gioco che potremo provare con mano nel Kamura Village, una nuova località di montagna dove potremo sperimentare tecniche di caccia potenzialmente uniche.

Se Capcom riuscirà a bilanciare perfettamente i vari elementi di gioco, i fan della serie potranno trovarsi tra le mani uno dei capitoli di Monster Hunter migliori di sempre, complice anche l’ormai ultradecennale presenza del franchise sul mercato.

Un'immagine di Monster Hunter Rise.

Ricordiamo anche coloro che prenoteranno la loro copia del gioco avranno ulteriori bonus, anche per i compagni, mentre sono previsti anche tre amiibo a tema – ossia Canyne, Felyne e Magnamalo – i quali serviranno a sbloccare vari costumi in-game. Infine, è prevista anche una funzione di compatibilità tra Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2, sempre per console Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise è atteso in uscita sulla piattaforma ibrida della Grande N per il prossimo 26 marzo 2021.