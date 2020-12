Monster Hunter, il film: l’intera sequenza con Diablos è tutta da vedere

Monster Hunter, il film ispirato alla nota saga di videogiochi omonima targata Capcom, è da poco uscito nelle sale internazionali.

Al momento in cui scriviamo, la pellicola non ha ancora una data di uscita per quanto riguarda i cinema del nostro paese, specie per via delle decisioni governative legate alla chiusura delle sale per l’emergenza pandemica (e il conseguente rinvio di tutti i film in uscita a fine anno).

Nell’attesa di scoprire quindi come e quando anche noi italiani riusciremo a vedere il lungometraggio di Paul W. Anderson, il canale KinoCheck International ha pubblicato una lunga clip ufficiale che mostra una scena d’azione con protagonista Diablos, un mostro ben noto agli amanti della serie di videogames.

Trovate il filmato, della durata di 3 minuti e 37 secondi, nel player sottostante:

Il film ha debuttato negli USA lo scorso 18 dicembre, mentre avrebbe dovuto uscire in Italia il 3 dicembre 2020 grazie a Warner Bros. Pictures (sebbene l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria abbia purtroppo stravolto i piani).

Dopo l’uscita americana, la pellicola è riuscita immediatamente a ottenere la prima posizione del box office, sebbene i numeri registrati non possano fra gridare al miracolo: l film, infatti, ha incassato circa 2.2 milioni di dollari, una cifra veramente bassa dovuta in primis alla pandemia ancora in corso (via NintendoLife).

Staremo a vedere se ciò frenerà l’eventuale lavorazione di un sequel, visto che alcune settimane l’attrice protagonista, Milla Jovovich, aveva anticipato l’arrivo di un potenziale seguito di Monster Hunter: «Sicuramente ci piacerebbe farne un altro. Spero che la gente apprezzerà questo film, visto che so che a Paul piacerebbe realizzarne il sequel. Del resto sta già scrivendo qualcosa».

Monster Hunter, prodotto da Constantin Films, non ha al momento una data di uscita nelle sale italiane. L’uscita è genericamente prevista nel corso del prossimo anno.