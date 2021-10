Monopattino elettrico Segway Ninebot in forte sconto tra le offerte del weekend Amazon

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo al monopattino elettrico Segway Ninebot Max G30LEII che vi consente di risparmiare considerevolmente sul suo acquisto.

Come vi segnalavamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare il monopattino elettrico Segway Ninebot Max G30LEII, che attualmente potete portarvi a casa a soli 509€, rispetto agli usuali 599,90€ di listino, per un risparmio reale di quasi 91€.

Il monopattino elettrico Segway Ninebot Max G30LEII è ottimo per gli spostamenti quotidiani, è caratterizzato da un’ampia pedana antiscivolo da 7″ (18cm) e ha ottenuto la classificazione IPX5, ciò significa che non dovrete preoccuparvi di bagnarlo e danneggiarlo a cause di piogge improvvise.

Il monopattino elettrico Segway Ninebot Max G30LEII è dotato di un sistema di frenata rigenerativa che consente di recuperare energia elettrica in fase di utilizzo, così da offrire una spinta aggiuntiva quando serve.

Il monopattino elettrico Segway Ninebot Max G30LEII è equipaggiato con un freno a tamburo sulla ruota anteriore e un freno elettronico in quella posteriore, entrambi collegati alla stessa leva per la massima sicurezza. Il potente motore del monopattino elettrico Segway Ninebot Max G30LEII da 367 Wh (10.200 mAh) fornisce una velocità massima di 25Km/s e una buona autonomia di 40 Km.

