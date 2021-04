Monitor ultrawide Lenovo Legion da 44″ a meno di 1.000 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 26 aprile 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti attualmente in vendita a prezzo scontato vi segnaliamo in particolar modo il monitor da gaming LENOVO LEGION Y44W-10, che attualmente potete portarvi a casa a soli 999€, rispetto ai 1.299€ usuali di listino, per un risparmio reale di 300€.

Il design moderno del monitor da gaming LENOVO LEGION Y44W-10 si contraddistingue per la presenza di un profilo sottile su tre lati, assicurando un’esperienza visiva altamente coinvolgente. Inoltre, se non possedete degli altoparlanti esterni, potete ugualmente fare affidamento sugli speaker Harman-Kardon integrati.

Il dispositivo è dotato di un display SVA in formato ultrawide da ben 43,4″ a risoluzione 3840×1200 pixel con certificazione DisplayHDR 400 ed una luminosità massima di 450cd/m².

Non manca neppure la tecnologia AMD Freesync 2, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering. Inoltre, il pannello ha una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz ed offre un tempo di risposta di 4ms.

