Monitor gaming Samsung Odyssey G3 a meno di 180 euro da MediaWorld

Tornano anche oggi, mercoledì 9 novembre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Il prodotto in evidenza tra le offerte di oggi è sicuramente il monitor gaming Samsung Odyssey G3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 179,99€, rispetto agli usuali 309€ di listino, per un risparmio reale pari a oltre 129€ con uno sconto del 41,75%.

Perfetto per il gaming più estremo, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 è dotato di uno display piatto VA da 27″ a risoluzione 1.920×1.080 pixel con un refresh rate di 144Hz per offrire le migliori prestazioni. Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 ha anche un tempo di risposta di 1ms, ideale per tutti i videogiocatori più competitivi che non vogliono perdere nulla nelle loro partite online.

Grazie al supporto a AMD FreeSync Premium, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 assicura un’esperienza di gioco fluida e senza tearing, riducendo stuttering e input lag. Inoltre, Low Framerate Compensation (LFC) offre immagini estremamente veloci.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 è anche ruotabile in verticale e dispone di uno stand regolabile in altezza. Il dispositivo è dotato di un design estremamente moderno ed è quasi privo di cornici su tre lati per ottimizzare lo spazio di gioco sul display.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.