Monitor gaming Samsung in super offerta su Amazon! Sconti fino al 27%!

Avete bisogno di un nuovo monitor gaming? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente, sul noto portale e-commerce Amazon è stata lanciata una serie di offerte sui prodotti della linea Samsung che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa al monitor gaming Samsung Odyssey G5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,90€, rispetto agli usuali 409€ di listino, per un risparmio reale pari a oltre 109€.

Perfetto per il gaming più estremo, il monitor Samsung Odyssey G5 è dotato di uno schermo curvo da 27″ a risoluzione 2560×1440 pixel con un refresh rate di 144Hz per offrire le migliori prestazioni sia su PC che su console di ultima generazione. Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 ha anche un tempo di risposta di 1ms, ideale per tutti i videogiocatori più competitivi che non vogliono perdere nulla nelle loro partite online.

Con una densità di pixel pari a 1,7 volte quella del Full HD, la risoluzione WQHD vanta immagini incredibilmente nitide e dettagliate. Infine, grazie il supporto alla tecnologia HDR 10, ogni scena di gioco riprodotta dal monitor Samsung Odyssey G5 prende vita in un caleidoscopio di colori brillanti e realistici.

Si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare diversi monitor gaming risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

