Monitor gaming MSI Oculux 360 Hz al prezzo più basso di sempre per il Prime Day!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente al monitor gaming MSI Oculux NXG253R, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime «

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student a metà prezzo! «

Il monitor gaming MSI Oculux NXG253R è equipaggiato con un pannello IPS da 24,5″ a risoluzione FullHD (1.920×1.080 pixel) con tempo di risposta di 1 ms (ULMB) e una frequenza di aggiornamento di ben 360 Hz che lo rende l’ideale per gli appassionati di videogiochi su PC e in particolare di titoli competitivi. I giochi sono così più fluidi, gli oggetti più nitidi e i dettagli più puliti grazie a quasi il triplo del refresh rate dei display standard.

La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta bassissimo garantisce un gioco fluido, nitido e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate. Per questo il monitor gaming MSI Oculux NXG253R supporta la tecnologia NVIDIA G-Sync, cosicché tutti i contenti multimediali, fino all’esperienza di gioco, saranno fluidi, senza ritardi, scatti e lag di visualizzazione.

Grazie alle offerte del Prime Day, potete portarvi a casa il monitor gaming MSI Oculux NXG253R a soli 331,55€, rispetto ai consueti 999€ di listino, con uno sconto del 67% e un risparmio reale di oltre 667€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo monitor gaming a un prezzo eccellente!

Prima di lasciarvi a quella che è una delle migliori offerte di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!