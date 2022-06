Monitor gaming LG da 27″ a meno di 180 euro su Amazon!

Avete bisogno di un monitor gaming di ottima fattura a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il monitor gaming LG 27ML600S a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il monitor gaming LG 27ML600S è dotato di un pannello IPS in formato 16:9 da 27″ a risoluzione 1920×1080 pixel con una riproduzione del colore ottimizzata ed una luminosità massima di 250cd/m².

Per quanto concerne la reattività, il display offre un tempo di risposta di 1ms MBR ed una frequenza di refresh di 75Hz. Il monitor gaming LG 27ML600S offre anche una serie di feature esclusive dedicate al mondo dei videogiocatori, come Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair. Il dispositivo, infine, grazie al suo design accattivante, potrà fare una bella figura sulla vostra scrivania.

Non manca neppure la tecnologia AMD Freesync, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering. Inoltre, il monitor gaming LG 27ML600S presenta anche due altoparlanti stereo da 10W con funzionalità MAXXAUDIO per una maggiore nitidezza sonora.

il monitor gaming LG 27ML600S permette di personalizzare la propria esperienza grazie all’applicazione OnScreen Control, tramite la quale potrete suddividere lo schermo in più porzioni per massimizzare la produttività.

Solitamente il monitor gaming LG 27ML600S viene proposto a 179,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 179,99€, con un risparmio reale di 69€, pari a uno sconto del 28%! Si tratta dell’occasione perfetta per avere un ottimo monitor gaming a prezzo scontato.

