Monitor gaming LG 24″ 144Hz a meno di 150 euro su Amazon!

Anche oggi, mercoledì 6 luglio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al monitor gaming LG 24GN53A, che attualmente potete portarvi a casa a soli 149,97€, rispetto agli usuali 219€ di listino, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 69€. Si tratta di un’occasione eccezionale per portarvi a casa un ottimo monitor gaming a prezzo scontato!

Il monitor gaming LG 24GN53A è equipaggiato con un pannello da 24″ a risoluzione 1.920×1.080 pixel (FullHD) e conta prima di tutto su 1 ms di tempo di risposta. Significa, quindi, che il tempo che trascorrerà dal vostro input alla riproduzione dell’azione su schermo sarà praticamente impercettibile.

Inoltre, a dare grandissima fluidità alle immagini è il refresh rate da 144 Hz, praticamente da next-gen, che consente una frequenza di aggiornamento rapidissima per le immagini, riducendo possibili effetti-scia durante le animazioni e rendendo giustizia anche ai frame rate più prestanti che potreste raggiungere, senza “strozzarli”.

Il monitor gaming LG 24GN53A, dotato sia di Display Port per sfruttare appieno le sue caratteristiche con un PC che di HDMI per l’uso con una console, supporta anche la tecnologia AMD FreeSync, che gli consente di ridurre al minimo i fenomeni di disturbo come stuttering e tearing, approfittando dell’alto refresh rate del pannello e sincronizzandosi con la vostra GPU AMD.

Inoltre, è anche possibile selezionare diverse modalità nelle impostazioni, che consentono di modificare la resa del monitor a seconda delle esigenze: esiste un preset dedicato agli shooter in prima persona, uno per gli strategici in tempo reale e uno, più generico, incentrato specificamente sulle esperienze di gioco, più adattabile a situazioni differenti.

