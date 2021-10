Monitor gaming HP OMEN X 25 da 240Hz a un prezzo super tra le offerte del Solo per oggi MediaWorld

Tornano anche oggi, mercoledì 27 ottobre, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Il prodotto in evidenza tra le offerte di oggi è sicuramente il monitor gaming HP OMEN X 25, che attualmente potete portarvi a casa a soli 388€, rispetto ai 639€ usuali di listino, per un risparmio reale di 251€.

Il monitor gaming HP OMEN X 25 ha un pannello da 24.5″ con un tempo di risposta di 3 ms o 1 ms (con overdrive), una risoluzione full HD di 1920×1080 pixel e una fluidità garantita dal refresh rate di ben 240Hz che lo rende l’ideale per gli appassionati di videogiochi su PC e in particolare di titoli competitivi.

I giochi sono così più fluidi, gli oggetti più nitidi e i dettagli più puliti grazie al quadruplo della frequenza di aggiornamento dei display standard. La serie OMEN Monitor è progettata per una chiarezza di gioco senza eguali e a questa velocità la apprezzerete ancora di più.

La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta bassissimo garantisce un gioco fluido, nitido e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate. Per questo il monitor gaming HP OMEN X 25 supporta la tecnologia NVIDIA G-Sync, cosicché tutti i contenti multimediali, fino all’esperienza di gioco, saranno fluidi, senza ritardi, scatti e lag di visualizzazione.

Il monitor gaming HP OMEN X 25 è completo di design micro-edge, ovvero è praticamente privo di cornice attorno allo schermo, consente di creare configurazioni multi-monitor affiancate. Il monitor ha neri più intensi e bianchi più luminosi con un contrasto cromatico eccezionale.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld