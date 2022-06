Monitor gaming AOC da 34″: 100€ di sconto da MediaWorld!

Tornano anche oggi, venerdì 17 giugno 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor gaming AOC CU34G2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 359€, rispetto agli usuali 459€ di listino, per un risparmio reale di 100€ e uno sconto del 21,79%.

Il monitor gaming AOC CU34G2 è dotato di un pannello curvo VA in formato 21:9 da 34″ con una risoluzione di 3.440×1.440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 100Hz. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, troviamo un rapporto di contrasto 3.000:1 e un luminosità di 300 nit.

Per quanto concerne la reattività, il monitor gaming AOC CU34G2 offre un tempo di risposta di 4 ms (GtG), mentre il raggio di curvatura è di 1500R. Il monitor gaming AOC CU34G2 garantisce un’esperienza gaming di altissimi livellocon una resa eccellente di ogni fotogramma e una fluidità eccezionale. Il monitor gaming AOC CU34G2 ha bordi davvero sottilissimi, tanto che viene definito “Frameless”, quindi praticamente senza cornice.

Non manca neppure il supporto alla tecnologia AMD Freesync, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering. Inoltre, il monitor gaming AOC CU34G2 è compatibile anche con la concorrente tecnologia NVIDIA, vale a dire G-Sync.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.