Monitor gaming Acer Predator X38P ad un prezzo eccezionale tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 4 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai monitor gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Per chi ha bisogno di tanto spazio sul proprio desktop virtuale, consigliamo il monitor gaming Acer Predator X38P, dotato di un display IPS in formato ultrawide 21:9 da ben 37,5″ a risoluzione 3840×1600 pixel con certificazione DisplayHDR 400 ed una luminosità massima di 450cd/m². Non manca neppure la tecnologia NVIDIA G-Sync, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering. Il design moderno del monitor gaming Acer Predator X38P si contraddistingue per la presenza di un cornici sottili assicurando un’esperienza visiva altamente coinvolgente.

Il pannello montato sul montor gaming Acer Predator X38P garantisce prestazioni eccezionali, grazie alla sua frequenza di aggiornamento di ben 144Hz, in grado di arrivare sino a 175Hz in modalità Overclock e il tempo di risposta di 1ms senza ghosting o bande di colore. Solitamente il monitor gaming Acer Predator X38P viene proposto a 2.199€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 1.869,90€, risparmiando 329,10€.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui monitor gaming tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon sui monitor gaming

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon