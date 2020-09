Monitor curvo Samsung C49HG90 in sconto del 48% su Amazon!

Se state cercando un monitor da gaming curvo in grado di immergervi letteralmente nell’azione di gioco, oggi abbiamo l’offerta per fa proprio al caso vostro. Infatti, Amazon attualmente propone il monitor curvo Samsung C49HG90 con uno sconto di ben il 48%, consentendovi di portare a casa un prodotto di alta qualità ad un prezzo davvero imperdibile.

Il monitor curvo Samsung C49HG90 è equipaggiato con un pannello VA ultra-wide in formato 32:9 da 49″ realizzato con la nuova tecnologia Metal Quantum Dot ed offre un tempo di risposta ultrarapido pari a 1 ms (MPRT) ed un rapporto di contrasto di 3000:1. Rispetto ai monitor tradizionali, la tecnologia Metal Quantum Dot di Samsung assicura colori più puri, luminosi e realistici, in particolare per quanto riguarda i rossi e i verdi. Questa tecnologia è sinonimo di colori più naturali, che durano più a lungo e che garantiscono una perfetta resa cromatica sia che voi stiate giocando al vostro gioco preferito, sia che stiate utilizzando il monitor per applicazioni professionali.

Ovviamente, data la sua stazza, sarà come avere a disposizione due monitor da 27″ in formato 16:9 affiancati e questo permette un multitasking ed una flessibilità senza pari. La sua ampiezza permette di visualizzare le scene nella loro interezza, esattamente come sono state pensate dagli sviluppatori. Grazie al raggio di curvatura di 1800R, il display assicura un effetto visivo paragonabile a quello di un cinema IMAX per film e contenuti video.

Il monitor curvo Samsung C49HG90 supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range), che permette di riprodurre immagini con una gamma più ampia di livelli di luminosità, mentre il refresh rate di 144Hz assicura una perfetta fluidità e visibilità anche nei videogiochi più impegnativi e veloci.

Il monitor curvo Samsung C49HG90 solitamente viene proposto a 1.499€, ma grazie alla promozione attualmente in corso su Amazon potrete portarvelo a casa a soli 783,60, risparmiando ben 715,40€ sull’usuale prezzo di listino.

