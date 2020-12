Monclick: Sconti sino al 50% su tantissimi prodotti!

Il noto store online Monclick ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare tantissimi prodotti con un sconto sino al 50% fino al 21 dicembre.

Ad esempio, potete portarvi a casa la smart TV Hisense 50A7500F da 50″ a soli 399,90€, rispetto ai 629,90€ solitamente richiesti di listino. Si tratta di una televisione dal design moderno, dotata di un pannello a risoluzione 4K ed il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms. Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0, veloce ed efficiente, che consente di accedere direttamente alle principali applicazioni di streaming di contenuti, come YouTube o Netflix.

Scaricando l’app Remote Now, disponibile per iOS e Android, sarà possibile controllare la smart TV Hisense 50A7500F direttamente dal tablet o dallo smartphone. La presenza integrata dell’assistente vocale Alexa, permette anche di collegare il televisore con eventuali altri dispositivi Echo presenti a casa, in modo da rendere l’ambiente ulteriormente smart.

Continuiamo con lo smartphone Samsung Galaxy A20e, dotato di un display Infinity-V da 5.8” e che viene proposto a soli 129,99€, rispetto ai 189,99€ usualmente richiesti.

Il dispositivo è equipaggiato con una doppia fotocamera posteriore: una fotocamera principale da 13 MP a cui si aggiunge una fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP con un campo visivo a 123 gradi, come l’occhio umano. Samsung Galaxy A20e è animato da un processore Octa core da 1,6GHz, accompagnato da 4GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione, oltre al supporto Dual SIM.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi invitiamo a visitare il sito della promozione per consultare il catalogo completo.

La nostra selezione