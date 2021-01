Monclick: Sconti fino al 50% per le offerte Mon Christmas

È evidente che per Monclick non sono bastate le già ottime offerte di Natale, dato che il noto e-commerce ha appena messo in campo una nuova tornata di offerte che prende il nome di “Mon Christmas” valida fino al 6 gennaio e con sconti fino al 50% su una marea di prodotti, tra cui spiccano smartphone e televisori, nonché modelli interessanti di soundbar e dispositivi per la pulizia della casa. Insomma, ce n’è davvero per tutti e si tratta sicuramente di un modo per iniziare il nuovo anno in bellezza.

La lista degli articoli in offerta è davvero lunga, ma abbiamo deciso di segnalarvi in modo particolare la Smart TV4K SAMSUNG QLED QE55Q60TAU, la quale offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K SAMSUNG QLED QE55Q60TAU viene venduta a 999,99€, ma oggi potrete acquistarla a soli 679,99€, con uno sconto del 32″.

Ribadiamo che questa è sicuramente un’offerta da non lasciarsi sfuggire, così come tutte le altre, le quali però ve li lasciamo scoprire attraverso la nostra lista in calce o direttamente sulla pagina ufficiale in modo da non perdervi neanche un articolo.

La nostra selezione di prodotti