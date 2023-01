Modern Warfare 2, la Stagione 2 introdurrà la modalità competitiva più richiesta

Infinity Ward ha appena confermato un’ottima notizia per i fan di Call of Duty Modern Warfare 2: l’attesa Stagione 2 introdurrà infatti la modalità Hardcore, la variante competitiva più richiesta dalla community fin dal lancio.

L’ultimo capitolo della saga di Call of Duty (che trovate su Amazon) si è già rivelato un incredibile successo per Activision Blizzard, facendo dimenticare ben presto il passo falso di Vanguard, che non riuscì mai a convincere pienamente critica e pubblico.

Sebbene la Stagione 2 sia stata rinviata e sarà disponibile solo dal 15 febbraio, con due settimane di ritardo rispetto alla data precedentemente annunciata, l’attesa sarà compensata dal ritorno di una delle feature più amate dai fan più esperti.

Ricordiamo che la modalità Hardcore permette di giocare senza alcun ausilio dell’HUD, con fuoco amico e con uccisioni estremamente rapide: solitamente basteranno infatti uno o due colpi per eliminare i vostri avversari.

L’annuncio è arrivato soltanto poche ore fa direttamente sul canale Twitter ufficiale di Infinity Ward, con la promessa che saremo in grado di scoprire ulteriori dettagli su questa attesa novità con un aggiornamento sul blog nei prossimi giorni.

No HUD? No problem. Hardcore is back! Follow Season 02’s Multiplayer updates in our studio blog later this week. — Infinity Ward (@InfinityWard) January 22, 2023

La modalità Hardcore in sé dovrebbe subire ben poche modifiche rispetto alle iterazioni precedenti, ma gli sviluppatori hanno preannunciato possibili novità in arrivo per il bilanciamento del multiplayer, per accogliere al meglio la seconda stagione.

I fan più competitivi potranno dunque iniziare ad esercitarsi per tenersi pronti al debutto della Season 2, che farà il suo esordio ufficialmente dal 15 febbraio 2023: vi consigliamo di tenere d’occhio i canali ufficiali per scoprire tutte le eventuali novità più importanti che arriveranno nel corso della nuova stagione.

L’ultimo capitolo della serie è stato uno dei grandi vincitori del 2022, almeno per quanto riguarda le vendite: Modern Warfare 2 è infatti diventato il videogioco più venduto dell’anno, battendo perfino Elden Ring.

Anche la classifica europea di PlayStation Store ha testimoniato questo grande traguardo, anche se si è dovuto “accontentare” del secondo posto, appena dietro al sempreverde FIFA 23.