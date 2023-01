Quali sono i giochi più scaricati su PS5 e PS4 nel 2022? Ecco la classifica ufficiale

Dopo essere ormai entrati pienamente nella seconda metà del primo mese del 2023, per PS5 e PS4 è arrivato il momento di fare il punto su un 2022 ricco di successi e grandi uscite.

Il mercato digitale è ormai in costante crescita per il settore videoludico, il che significa che i dati in arrivo da PlayStation Store riescono a fornire un’idea molto precisa sui titoli che hanno colpito maggiormente gli appassionati (trovate gift card dedicate su Amazon).

Dopo aver svelato i giochi di maggior successo per lo scorso dicembre, Sony ha voluto analizzare tutto l’andamento dello scorso anno, svelandoci così quali sono stati i titoli più scaricati di tutto il 2022.

Come di consueto, le classifiche sono state suddivise tra PS5 e PS4, includendo anche suddivisioni specifiche per giochi in VR e free-to-play, e in base ai dati di vendita in Europa e America, ma per la nostra analisi ci concentreremo naturalmente sulle classifiche europee.

Di seguito troverete la classifica con le prime 10 posizioni dei giochi a pagamento più scaricati su PS5 e PS4 tramite PlayStation Store sul mercato europeo, che tengono conto di tutto il 2022:

PS5: i giochi più scaricati del 2022

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II God of War Ragnarok Elden Ring Grand Theft Auto V Gran Turismo 7 Cyberpunk 2077 Horizon Forbidden West LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Dying Light 2

La serie calcistica di EA Sports dimostra ancora una volta di essere protagonista assoluta nel mercato europeo, conquistando addirittura il primo posto tra i giochi più scaricati nel 2022. Anche Modern Warfare II conquista una impressionante seconda posizione, che diventa addirittura medaglia d’oro nella classifica americana.

Una classifica prevedibilmente ricca di nuove uscite, ma in cui tra gli altri riescono a emergere anche le edizioni next-gen di Grand Theft Auto V e Cyberpunk 2077: gli aggiornamenti hanno dunque giovato notevolmente alle vendite di queste ambiziosi produzioni.

I titoli più premiati dell’anno, ovvero God of War Ragnarok ed Elden Ring, devono invece “accontentarsi” rispettivamente del terzo e del quarto posto, appena dietro i già citati Call of Duty e FIFA.

PS4: i giochi più scaricati del 2022

FIFA 23 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft FIFA 22 Red Dead Redemption 2 Among Us The Last of Us Parte II Elden Ring The Forest

La classifica PS4 conferma ancora una volta il netto dominio di FIFA, che riesce a conquistare la prima e la quinta posizione con entrambe le ultime edizioni del gioco. Netto balzo in avanti sulle console di precedente generazione di GTA V, che supera perfino Modern Warfare II in classifica al secondo posto.

Sorprende anche la nona posizione conquistata da Elden Ring, un chiaro segnale che — per quanto abbia comunque avuto notevole successo — i giocatori hanno preferito acquistare il soulslike sulle console di ultima generazione.

Per quanto riguarda i titoli per PS VR, continua senza sosta il successo di Beat Saber VR, costantemente in testa alle classifiche per tutto il 2022 e dunque non particolarmente sorprendente. Il mercato dei free-to-play è stato invece dominato da Fall Guys, con Call of Duty Warzone e Warzone 2.0 in seconda posizione e Fortnite che conquista la medaglia di bronzo. Ottimo debutto invece per MultiVersus e Overwatch 2, che conquistano rispettivamente quarta e quinta posizione.

In attesa di scoprire quali saranno i giochi che conquisteranno il 2023, vi ricordiamo che sono attualmente disponibili oltre 1000 sconti su prodotti a meno di 20 euro su PlayStation Store. Inoltre, l’ambizioso The Callisto Protocol è la prima offerta settimanale del 2023 sullo store.