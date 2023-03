Call of Duty, Sony per il momento si arrende contro Microsoft

Continua la diatriba tra Sony e Microsoft per Call of Duty… o forse no, stando alle ultime dichiarazioni dell’azienda nipponica.

La serie di sparatutto bellici è una delle più importanti sul mercato, come dimostrato anche dal successo di Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) e per questo è diventato al centro della lotta tra le due aziende.

Mentre Xbox si prepara ad avere in casa il franchise dopo l’accordo con Activision, preoccupandosi di fornire Call of Duty su ogni console nel miglior modo possibile.

Tra cui anche Nintendo Switch, in un accordo storico che porterà lo shooter sulla console ibrida ad ogni costo sfidando l’hardware.

Dopo l’ennesima firma di Microsoft con Activision, stavolta relativo a Call of Duty Mobile, arrivata qualche ora fa, Sony sembra aver gettato la spugna.

La risposta di Sony è stata riportata da PlayStation Lifestyle, e sembra proprio che l’azienda nipponica non abbia intenzione di controbattere all’ennesima mossa di Microsoft.

Il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha dichiarato che al momento non stanno parlando con Sony di Call of Duty, né è stato raggiunto un accordo.

Mentre a febbraio circolavano voci secondo cui le due società si erano incontrate per discutere un accordo, Smith ha dichiarato al Wall Street Journal che al momento non sono impegnate nella discussione di un accordo di qualche tipo.

Sembra proprio il classico momento di quiete prima della tempesta, anche considerato quanto Sony e Microsoft si siano combattute nell’ultimo anno è difficile pensare che sia finita qui.

Ne sono volate veramente di ogni, soprattutto sul tema di Call of Duty e Activision, con picchi di tensione veramente alti nei mesi.

Per altro Call of Duty potrebbe essere protagonista non solo nel mondo dei videogiochi, acquisizioni o meno. Tanto per cambiare c’entra Henry Cavill, che sarebbe in trattative per apparire in un film ispirato allo shooter.