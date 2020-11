Misterioso monolite spunta dal nulla nello Utah, gli autori di Control: non è colpa nostra

C’è un misterioso caso che, in questi giorni, sta facendo chiacchierare gli appassionati di fenomeni naturali (e non): nello Utah, negli Stati Uniti, è infatti spuntato un misterioso monolite la cui origine è ignota. Non ci è dato sapere come sia finito lì, né chi lo abbia piazzato – al punto che le autorità competenti si sono recate sul luogo per capire di cosa si tratti.

Al di là delle battute su 2001: Odissea Nello Spazio, che non potevano mancare, i videogiocatori hanno ovviamente fatto anche subito il collegamento con Control, videogioco di Remedy Entertainment.

Jesse Faden, protagonista di Control

La cosa non è sfuggita nemmeno al team finlandese, che appresa la notizia ha subito pubblicato sul suo profilo ufficiale «non abbiamo niente a che fare con tutto questo, per favore smettete di chiedercelo» – ovviamente in tono scherzoso. O almeno speriamo. Ma valutate voi.

we had nothing to do with this please stop asking https://t.co/AROAdCBXnS — Remedy Entertainment (@remedygames) November 25, 2020

Qualcuno si è giustamente affrettato a chiamare la protagonista del gioco, con Remedy che ha replicato con una divertente gif che chi conosce il titolo coglierà al volo.

Senza fare nessuno spoiler sui suoi contenuti più avanzati, all’interno di Control i giocatori vestono i panni di Jesse Faden, una donna che dirige il Federal Bureau of Control – ente che all’interno della sua sede, la Oldest House, gestisce misteriosi fenomeni paranormali generati da un’entità conosciuta come Hiss, che porta gli stessi scenari a mutare repentinamente. Jesse, tuttavia, anziché venire in qualche modo sopraffatta dall’Hiss, è a sua volta dotata di poteri misteriosi che le consentono di essere l’unica a poter prendere il controllo della situazione – come da titolo.

Che la ragazza sia stata di recente nello Utah? A questo punto non ci sentiamo di escludere nessuna ipotesi.