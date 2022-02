Mini Drone 4K a meno di 21 euro su Aliexpress! 54% di sconto!

Se avete sempre desiderato un mini drone veloce, leggero e da portare sempre con voi a buon prezzo, oggi abbiamo il prodotto che fa al caso vostro! Infatti, attualmente sul noto portale e-commerce Aliexpress il mini drone 4K V9 viene proposto a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il mini drone 4K V9 è dotato di un sistema di volo stabile e, grazie alla sua videocamera, è in grado di scattare foto ed effettuare riprese video di alta qualità. Leggero e di dimensioni davvero ridotte, il mini drone 4K V9 può essere portato con voi ovunque vogliate.

Il mini drone 4K V9 offre un’autonomia di volo sino a 15 minuti e una distanza massima di 150 metri dal trasmettitore, con il quale comunica tramite una stabile connessione wireless a 2,4 GHz. Il dispositivo integra anche delle protezioni sulle eliche per evitare danni accidentali e graffi.

Ideale anche per foto aeree, il mini drone 4K V9 sarà il vostro compagno di viaggio ideale per riprese eccezionali e scatti fantastici. Potete controllare il drone attraverso il vostro smartphone e utilizzare il video editor consigliato per realizzare filmati eccezionali velocemente.

Solitamente il mini drone 4K V9 viene proposto a 44,72€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 20,58€! Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un drone in grado fi farvi divertire ed effettuare riprese altrimenti impossibili a un prezzo incredibilmente contenuto!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Aliexpress

