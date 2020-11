Il Natale, si sa, è il periodo migliore dell’anno per stare a casa in compagnia dei propri cari o amici. Non è difficile, quindi, ritrovarsi insieme a casa davanti ad una TV sia guardando serie, programmi, documentari o film, che, ovviamente, giocando. Una TV è sempre utile e potrebbe essere quindi un gradito regalo da fare ai più svariati tipi di persone e, nel caso questo sia il vostro intento, questo articolo vi sarà certamente d’aiuto per avere qualche spunto a riguardo.

Le migliori TV da regalare a Natale

Sony Serie ZH8 – Per chi pensa già al futuro

Sappiamo che si tratta di una proposta piuttosto impegnativa a livello monetario, ma se potete permettervi di fare un regalo consistente ad una persona importante che possa garantirgli pieno supporto alle più moderne tecnologie ed essere già pronto al formato 8K, vi consigliamo la serie LED ZH8 di Sony che, grazie all’impiego di tecnologie esclusive, consente di convertire qualsiasi contenuto in una realistica risoluzione 8K. Il processore X1 Ultimate, due volte più veloce del processore X1 Extreme, analizza ed elabora i dati con precisione per potenziare le immagini 8K con una risoluzione quattro volte superiore al 4K in modo da ottenere immagini ricche di profondità, texture e dettagli. Persino le immagini girate in 4K e 2K si avvicinano alla qualità 8K grazie a 8K X-Reality PRO, che sfrutta un database 8K unico.

LG NanoCell AI Serie Nano80 – Ideale per chi deve cambiare la TV del salotto

Se state pensando di fare un regalo gradito ad amico o parente che si è appena trasferito o necessita di cambiare TV, LG propone una linea di TV ideata per offrire una gran qualità di riproduzione cromatica grazie alla tecnologia NanoCell, che utilizza nanoparticelle di circa 1mm per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando di conseguenza la purezza dei colori ed ampliando la gamma cromatica, ad un prezzo davvero competitivo. Ovviamente, questi TV offrono il supporto a tutte le ultime tecnologie utili per i videogiocatori, come VRR in combinazione con l’ingresso HDMI 2.1, che sincronizza le frequenze di aggiornamento di televisore e console assicurando un gioco fluido e privi di effetti di tearing e stuttering. Complice anche un input lag particolarmente ridotto, videogiocare su questi TV sarà davvero appagante ed immersivo. Per quanto riguarda la dotazione di porte troviamo ben quattro HDMI.

Hisense AE7000F – Grande qualità e flessibilità a prezzo ridotto

Se volete regalare una TV di ottima qualità, ma le vostre finanze non consentono di arrivare ad uno dei top di gamma, i prodotti a marchio Hisense, società multinazionale con sede in Cina che ha iniziato a diffondersi in Europa solo nel corso degli ultimi anni, della serie AE7000F sono la scelta ideale dato il loro incredibile rapporto prezzo/prestazioni e la loro disponibilità in diversi polliciaggi (è disponibile infatti anche il taglio da 43”). Le Smart TV Hisense AE7000F offrono un design moderno, display a risoluzione 4K ed il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0 che, sebbene sia discretamente veloce ed efficiente, non possiede la stessa vasta scelta di app rispetto ad altri OS più collaudati come Tidal e WebOS.

Sony XH90 – Per chi ha appena acquistato una PS5

Se la persona a cui volete regalare una nuova TV è stata in grado di recuperare un esemplare di Playstation 5, ma attualmente non è ancora dotata di una TV in grado di sfruttare appieno le meraviglie tecniche possibili dalla console di nuova generazione di casa Sony, la nuova serie XH90, realizzata e consigliata dalla stessa casa madre, grazie all’impiego del potente processore Sony X1, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la televisione, la TV è dotata della tecnologia Full Array LED che rende più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui. A ottimizzare il contrasto provvede poi X-tended Dynamic Range, che regola la luminosità in modo da accentuare i picchi di luce e rendere ancora più profondi i neri delle ombre. Non poteva di certo mancare il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

Samsung UE43TU8070 – Perfetta per la camera di un adolescente

Se state pensando a regalare una TV ad un ragazzo adolescente o più grande, che quindi già mastica abbastanza di hi tech e probabilmente tiene ad avere qualcosa dotato delle tecnologie più importanti, soprattutto per ciò che concerne l’ambito gaming, vi consigliamo l’ottima Samsung UE43TU8070, dotata di un pannello a 43″ a risoluzione 4K, che offre un HDR di buon livello (supportati i formati HDR, HDR 10, HDR10+ e HLG) ed un input lag molto basso, oltre ad una dotazione porte che comprende tre ingressi HDMI. La qualità visiva è garantita dall’impiego della tecnologia Crystal Display, sinonimo di resa cromatica ottimizzata, per ammirare ogni minima sottigliezza. Il tutto è completato dall’ottimo sistema operativo Tizen.

Samsung UE32N5370AUXZT – Adatta alla cameretta di un bambino

Se siete intenzionati ad acquistare una TV da inserire nella cameretta di un bambino probabilmente non dovrete spendere molti soldi, ed una dimensione di 32″, accostata da una risoluzione FullHD, sarà più che sufficiente sia per giocare che guardare programmi televisivi e film. In questo caso vi consigliamo la Samsung UE32N5370AUXZT, TV con un pannello a risoluzione FullHD (1080p), ma con il supporto a tecnologie moderne come l’HDR. Il design si adatta alla perfezione ad ogni ambiente ed il sistema operativo Tizen rappresenta una garanzia a livello di funzionalità.

