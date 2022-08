Stream Deck per fare streaming | Le migliori del 2022

Il fenomeno dello streaming è diventato una delle realtà del modo di vivere e raccontare videogiochi. Ancora di più durante la quarantena della pandemia, moltissime persone hanno trovato in piattaforme di streaming come Twitch e YouTube un modo di condividere la loro passione per i videogiochi, trasmettendo in diretta le loro avventure e le loro chiacchierate a tema.

Se anche voi avete lanciato un vostro canale per lo streaming di videogiochi, sapete che su SpazioGames.it abbiamo proposto numerose guide dedicate al tema, in modo da equipaggiarvi di tutto punto per offrire il meglio ai vostri spettatori. Abbiamo visto, ad esempio, quali sono le migliori schede di acquisizione, le migliori videocamere, i migliori microfoni, i migliori green screen e le migliori luci.

Oggi, ci spingiamo un passo oltre per gli appassionati e vediamo quali sono le migliori Stream Deck per fare streaming. Si tratta di tastiere macro perfette per gestire la regia della vostra diretta, senza la necessità di dover intervenire ogni volta a mano nell’interfaccia del vostro software da streaming.

Le migliori Stream Deck per fare streaming

Elgato Stream Deck da 6 tasti

La soluzione perfetta per chi è agli inizi

Immaginiamo lo scenario in cui avete un canale piccolo e volete iniziare a sperimentare con una regia più articolata. Se l’intento è questo, lo Stream Deck da portare a casa – nella serie di quelli di Elgato, maggior e miglior produttrice di prodotti di questa linea – è sicuramente Elgato Stream Deck Mini. Parliamo di una soluzione con una tastiera di 6 pulsanti da personalizzare, dove memorizzare a piacimento le vostre azioni rapide. Avviare una live, cambiare scena, attivare o disattivare il microfono, usare effetti sonori in sovrimpressione non è mai stato così facile. Ovviamente, avendo a disposizione pochi pulsanti potrete giostrarvi con poche azioni contemporaneamente, ma sappiate che potete creare delle cartelle e delle sottocartelle per sbizzarrirvi comunque.

» Vedi Elgato Stream Deck Mini su Amazon

Elgato Stream Deck da 15 tasti

La soluzione bilanciata per gli streamer versatili

La Elgato Stream Deck da 15 pulsanti è probabilmente la soluzione migliore per la maggior parte di voi. Nel suo corpo compatto, vi permette di creare e personalizzare 15 tasti per delle azioni rapide, compresa la possibilità di creare delle cartelle e delle schermate con altre sotto-azioni. Considerando il numero di pulsanti, questa versione della Stream Deck è eccellente per chi vuole avere una regia più agile e articolata durante le sue live, ma non ha difficoltà a organizzarsi con cartelle in caso del bisogno di numerose azioni rapide. È senza dubbio quella con il miglior rapporto qualità-prezzo e anche la variante ideale per la maggior parte degli streamer.

» Vedi Elgato Stream Deck MK.2 da 15 tasti su Amazon

Elgato Stream Deck da 32 tasti

La soluzione professionale per chi non accetta compromessi in cabina di regia

Immaginate una versione di Elgato Stream Deck da 32 pulsanti: mantiene tutte le caratteristiche delle varianti che abbiamo visto in precedenza, ma propone una tastiera estremamente ampia, in cui tutto è sotto il vostro colpo d’occhio e potete muovervi rapidamente tra le diverse azioni. Potete anche qui creare delle cartelle, certo, e se ne fate un uso davvero professionale potreste averne bisogno: diventerà la vostra cabina di regia della live, se utilizzate altri prodotti Elgato come le sue luci finirete anche per regolare l’illuminazione della vostra scena. In queste proporzioni, è una soluzione estremamente costosa, ma che raccomandiamo a chi fa live streaming a livello professionale e mira a una regia che sia parte dello show.

» Vedi Elgato Stream Deck MK.2 da 32 tasti su Amazon

Loupedeck Live

La cabina di regia tutto fare per le vostre dirette

Una alternativa molto valida alle Stream Deck proposte da Elgato è la cabina di regia Loupedeck Live: questa console con schermo LED touch vi permette di impostare le vostre scorciatoie per la regia delle live: cambiare scena, attivare o disattivare una fonte, ma anche modificare il volume delle diverse sorgenti grazie alle apposite manopole – tutto è a portata di mano e potete gestirlo in modo professionale. Si tratta di una soluzione ideale per chi non sentirà la mancanza dei tasti fisici rispetto al touchscreen e per chi è già abbastanza smaliziato: riuscirete a impostare tutto rapidamente e potrete utilizzare Loupedeck Live anche per delle macro e delle scorciatoie con altri software, come il montaggio video e il fotoritocco.

» Vedi Loupedeck Live su Amazon

Come funziona una Stream Deck e cos’è?

Se tutta questa selezione di prodotti vi ha lasciato confusi, è perché probabilmente non avete idea di come funzioni o di come si usi un Stream Deck. Per farla breve, e se siete neofiti, si tratta di una tastiera con delle scorciatoie personalizzabili, che vi permettono di gestir con un semplice tocco delle modifiche alla regia della vostra live.

Per fare un esempio, le proposte di Elgato vedono dei pulsanti fisici che sono in realtà dei display: la figura dei tasti sarà impostata da voi attraverso un apposito software, così come la loro funzionalità. Potreste crearne uno per attivare o disattivare l’audio del vostro microfono, uno per passare dalla scena di gioco alla fine della live, uno per riprodurre un effetto sonoro divertente quando interagite con il vostro pubblico, uno per attivare o disattivare l’audio di un vostro ospite della live e via dicendo.

Queste scorciatoie sono compatibili con diversi software (quali dipende dalla Stream Deck che state utilizzando), il che significa che potete avere anche delle macro utili per applicazioni all’infuori dello streaming: nel mio caso, ad esempio, ho creato un tasto che mi richiama la casella email di lavoro e uno che attraverso il browser Chrome mi porta a dei documenti online.

Comunque, altre Stream Deck non hanno invece i pulsanti fisici, ma dei display su cui impostate dei pulsanti virtuali a piacimento. Il vantaggio, in questo caso, è che potete gestire liberamente la disposizione e la griglia sullo schermo, anche se vi mancherà il feedback tattile di una tastiera vera e propria, dove potete premere anche senza guardare.

In sintesi, quindi, uno Stream Deck:

È una tastiera per pulsanti di scorciatoia personalizzabili ;

; Vi permette di intervenire rapidamente nella regia della vostra live ;

; Può interagire anche con applicazioni non direttamente legate allo streaming.

I pulsanti delle Stream Deck di Elgato sono dei piccoli display personalizzabili a piacimento

Come scegliere la miglior Stream Deck per le live

Chiarito quali possono essere gli utilizzi per una Stream Deck, bisogna ora capire come scegliere la migliore per le proprie necessità. Inutile, come diciamo sempre, attrezzarsi di un costoso dispositivo professionale se poi si fanno stream una volta al mese senza ambizioni di crescita o non si avrebbe effettivamente bisogno di sfruttare una periferica così potente.

Vediamo allora alcune delle specifiche di cui vale la pena tenere conto.

Tipologia e numero dei pulsanti

Le diverse Stream Deck sul mercato si somigliano molto tra loro: tutte si collegano al vostro PC tramite cavo USB e tutte hanno un aspetto che richiama una piccola tastiera. Tuttavia, come abbiamo visto spesso i modelli differiscono per il numero dei pulsanti e per la loro tipologia.

Ci sono soluzioni che presentano dei pulsanti fisici e altre che sono dei touchscreen dove i pulsanti sono solo virtuali, come le icone delle app nel vostro smartphone. Nel primo caso, le finiture sono ovviamente migliori e dopo un po’ di giorni di utilizzo riuscirete a premere il tasto giusto, mentre streammate, anche senza guardare la vostra Stream Deck. Questo, però, rende rigido il numero dei pulsanti: se comprate una Deck con 15 pulsati, saranno sempre 15.

Con una soluzione con touchscreen, invece, non avete la risposta tattile (né le finiture) che ci si ritrova con una tastiera fisica, ma è anche vero che ridimensionando o ingrandendo le icone dei tasti a piacimento potete avere il numero di pulsanti virtuali che vi servono per le vostre necessità, senza ingegnarvi troppo con cartelle o sotto-schermate da impostare.

Compatibilità dei software

Prima di acquistare una Stream Deck di qualsiasi tipo, verificate sempre con quali software è compatibile – e anche con quale sistema operativo. Comprare una soluzione pensando ai suoi diversi utilizzi per scoprire solo dopo che magari non potete servirvene come pensavate – considerando che le macro si possono impostare anche per applicazioni generiche di Windows – sarebbe una brutta doccia fredda.

La maggior parte delle Stream Deck in commercio, da quelle più note alle soluzioni più battagliere, sono comunque compatibili con i più usati software di streaming, come Streamlabs e OBS. Prima di metterle nel vostro carrello virtuale, comunque, vale sempre la pena di verificare che abbiano tutte le carte in regola per quello che dovete fare: se, ad esempio, siete montatori video controllate anche di poterle usare per delle scorciatoie che potrebbe esservi utili su Adobe Premiere Pro o programmi affini.

Cosa devo fare nelle mie live?

La domanda, comunque, è sempre quella: prima di decidere quale Stream Deck faccia per voi, dovete rispondere a: cosa devo fare nelle mie live?.

Se avete un format in cui streammate i videogiochi in una scena unica – voi in un angolino e il gioco a tutto schermo – con un’unica fonte audio al di là di quella del gioco, difficilmente sfrutterete davvero le potenzialità di regia di una Stream Deck, a meno di non sbizzarrirvi con effetti sonori e animazioni divertenti da mandare in sovrimpressione a piacimento. A quel punto, la usereste principalmente per aprirvi o chiudervi il microfono, o per avviare e interrompere la live.

Se, invece, siete un po’ più articolati, anche solo perché avete una scena di inizio, una di stream e una di fine live, la Stream Deck comincerà a farvi molto comodo per passare agilmente dall’una all’altra senza impazzire dietro ai click nel vostro software di streaming.

Anche le ambizioni contano molto. Se state solo sperimentando con le vostre prime live, non spendete una cifra esosa per attrezzarvi, nemmeno su una Stream Deck: verificate prima come vi trovate a fare le vostre dirette e la vostra continuità. Se volete comunque sbizzarrirvi ma state muovendo i primi passi, ricordate che ci sono anche delle applicazioni per smartphone che permettono di simulare sul touchscreen una Stream Deck: trovate, ad esempio, un’applicazione apposita (migliorabile) per il noto software Streamlabs.

Tenete sempre conto del punto in cui vi trovate e delle certezze che avete su quello a cui volete arrivare: quando avrete la risposta a queste domande, sarete sicuri di quello che avete bisogno – se vi basti l’app del vostro smartphone, o abbia senso puntare una Stream Deck da 32 pulsanti per gestire tutte le possibilità e rendere le vostre live molto più agili e sfiziose per il pubblico.