Aggiornamento 19 settembre: abbiamo aggiornato la nostra selezione di offerte.

Se siete in cerca di un nuovo mouse per dare una rinfrescata alla vostra postazione da gaming, sarete ben felici di scoprire che il rivenditore Amazon – noto per la celerità delle sue spedizioni e per l’assistenza post-vendita offerta ai consumatori – sta proponendo alcune interessanti promozioni su numerose periferiche. Gli sconti riguardano mouse tra i più diversi, venendo incontro a necessità diverse, che vanno da quelle di chi vuole avvicinarsi al mondo del gaming su PC a quelle di chi, invece, si cimenta nel mondo competitivo e ha bisogno di una soluzione di estrema affidabilità, in grado di supportarlo durante le partite più impegnative.

Un’ottima soluzione per mettere insieme le necessità del quotidiano e quelle di gioco è rappresentata da Logitech G203: parliamo di un mouse economico ma di grande affidabilità, che arriva a una risoluzione di 8000 DPI e assicura quindi un tracciamento molto fedele dei vostri movimenti, riproducendoli su schermo. Questo mouse vanta inoltre sei pulsanti programmabili, per consentirvi l’esecuzione rapida di azioni e macro, e ha un corpo molto leggero, per movimenti rapidi e per evitare di affaticarvi.

Se, invece, cercate qualcosa di molto più specifico, l’offerta sul potente Razer DeathAdder Elite è probabilmente quella che fa per voi: questo mouse da gaming vanta un design dalle linee pulite ed ergonomiche, a cui affianca il sensore più avanzato al mondo per le vostre esperienze di gioco, che arriva fino a 16.000 DPI. Ha inoltre una rotellina tattile e anche dei tasti laterali meccanici che vi permettono di accedere rapidamente alle vostre scorciatoie preferite.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui mouse proposte da Amazon.

I migliori mouse in offerta su Amazon

Altre offerte Amazon