C’è una convergenza di sconti per iniziative diverse, in questo momento su Steam, che potrebbe rappresentare una buona occasione per portare a casa dei grandi videogiochi – nel nome, nella proposta ludica o in entrambe le cose – spendendo meno di 10 euro.

Così, notando che i titoli di peso non erano esattamente pochi, abbiamo deciso di scandagliare il catalogo digitale gestito da Valve, in modo da segnalarvi le proposte migliori.

Tra queste, spiccano indubbiamente quelle di 505 Games (qui il nostro recap della loro conferenza al TGS 2022): l’eccellente Death Stranding, arrivato in seconda piazza nei voti della nostra redazione nella classifica dei giochi della scorsa generazione, viene infatti proposto ad addirittura 5,99 euro.

Certo, non è l’edizione Director’s Cut, ma come vi raccontammo nella video recensione le differenze sono abbastanza trascurabili e l’esperienza di gioco (e soprattutto quella narrativa) rimane immutata rispetto alla versione base. Un titolo da vivere, più che da giocare.

Death Stranding è un'esperienza che non dimenticherete facilmente

Occhio anche allo sconto sull’ottimo Control, proposto nella sua Ultimate Edition completa di DLC (i fan di Alan Wake sono avvisati) a 9,99 euro anziché ai canonici 39,99 euro.

Tra gli altri nomi, che vi segnaliamo di seguito, in evidenza anche Tekken 7, ora a 5,99 euro dopo il recente trailer del già attesissimo Tekken 8. E, tra le perle assolute, occhio a What Remains of Edith Finch, che ora si porta a casa con 5,99 euro e regala un’esperienza che non dimenticherete facilmente.

I migliori grandi giochi in sconto su Steam a meno di 10 euro

Death Stranding a 5,99€ (anziché 9,99€)

a 5,99€ (anziché 9,99€) Control: Ultimate Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Sid Meier’s Civilization VI a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) The Witcher 3: Wild Hunt a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Devil May Cry 5 a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Assetto Corsa a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Tekken 7 a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) Devil May Cry HD Collection a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Metal Gear Rising: Revengeance a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Devil May Cry 4 Special Edition a 9,99€ (anziché 24,99€)

a 9,99€ (anziché 24,99€) Street Fighter V a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Journey a 6,24€ (anziché 12,49€)

a 6,24€ (anziché 12,49€) Final Fantasy VIII Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Ori and the Will of the Wisps a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Hellblade: Senua’s Sacrifice a 7,49€ (anziché 24,99€)

a 7,49€ (anziché 24,99€) Darksiders Genesis a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) What Remains of Edith Finch a 5,99€ (anziché 19,99€)

Sentitevi liberi, nei commenti, di segnalare ad altri lettori ulteriori giochi che avete adocchiato in promozione e che per voi vale la pena recuperare.

Considerando che sempre più publisher hanno deciso di spostare il costo di listino di 80 euro al lancio, le promozioni che permettono di comprare delle ottime opere spendendo meno di 10 euro sono sempre cosa molto apprezzata.