505 Games al Tokyo Game Show 2022 | Tutti gli annunci e i trailer

Tra i tanti appuntamenti del Tokyo Game Show 2022 che vi stiamo raccontando nei nostri recap ad alto contenuto videoludico, c’è stata anche la conferenza di 505 Games, che ha mostrato un bel po’ di video per i suoi videogiochi in arrivo.

In questa occasione, è stato direttamente il publisher a fare il punto con un riepilogo ufficiale di tutte le sue novità, evidenziando soprattutto l’arrivo del nuovo video di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

«505 ha anche avuto il piacere di rivelare tre nuovi doppiatori giapponesi del gioco, che verrà rilasciato nel 2023, e ha anche annunciato che la versione fisica di Eiyuden Chronicle: Rising sarà distribuita da Happinet in Giappone e pubblicata di Red Art Games in Nord America ed Europa» ci ha spiegato 505 in una nota stampa.

A mettersi in evidenza è stata anche la presentazione di Gunfire Reborn che, in questo caso, ha svelato l’uscita attesa per il 27 ottobre prossimo su Xbox – e ovviamente su Game Pass fin dal day-one.

Vediamo tutti i giochi dell'appuntamento con 505 Games al TGS 2022

Inoltre, c’è stato spazio tra gli altri giochi anche per Re:Legend (tenete d’occhio le nostre pagine per approfondimenti in merito) e per Assetto Corsa Competizione, messo alla prova dal pilota professionista Sayaka Shimoda.

«Altri titoli che hanno costituito l’evento sono stati Unheard, di cui 505 ha annunciato che il gioco arriverà su tutte le piattaforme console con VO giapponese, oltre ai titoli già annunciati Miasma Chronicles, Stray Blade, Rogue Spirit e il prossimo sim cyberpunk ‘slice-of-life’ Nivalis» continua il recap ufficiale fornito da 505 Games.

Di seguito, vi proponiamo i video per i diversi giochi, in modo che possiate vederli da vicino e valutare quali volete seguire con il microscopio da qui alla release finale.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Gunfire Reborn

Serial Cleaners

Assetto Corsa Competizione

Miasma Chronicles

Stray Blade

Rogue Spirit

Nivalis

Unheard

Edengate

Unholy

Questo conclude lo show di 505 Games al Tokyo Game Show.

Vi ricordiamo che, se apprezzate il nostro lavoro, potete pensare di sostenere SpazioGames.it acquistando i vostri videogiochi su Amazon da questo link, senza nessun costo aggiuntivo.