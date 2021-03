Migliori giochi strategici | Marzo 2021

I videogiochi che sono in grado di far spremere le meningi e di far tirare fuori il profilo più strategico di ciascuno di noi sono sempre una manna dal cielo. A volte vale la pena concedersi a esperienze più immediate, è vero, ma ci sono pochi generi videoludici in grado di dare le soddisfazioni che danno gli strategici: vale sia quando vedi che il tuo piano ha funzionato alla perfezione, sia che si giochi a turni che in tempo reale, sia quando magari ti rendi conto che la tua civilizzazione – dipende dal gioco, lo sapete – sta prosperando senza nemmeno il bisogno di diventare bellicosi con nessuno.

Storicamente legati al mondo del PC, di recente gli strategici hanno continuato ad aprirsi anche al bacino di utenza delle console: abbiamo quindi messo insieme una lista di quelli che riteniamo i migliori giochi strategici che non dovete assolutamente perdervi, per aiutare chi vuole iniziare a orientarsi nel genere.

Crusader Kings III è un must have del genere

Migliori giochi strategici

Crusader Kings III

La vita ai tempi dei crociati

Il nostro Daniele Spelta ve lo aveva detto chiaramente nella sua recensione: Crusader Kings III è l’incarnazione perfetta del videogioco strategico. Affinando quanto fatto con gli episodi precedenti, Paradox Interactive ha creato un’esperienza in cui la scoperta è sempre dietro l’angolo e in cui ogni momento è diverso per ciascun giocatore: la nascita del vostro erede ai tempi dei crociati potrebbe ribaltare le carte in tavola nel futuro della vostra dinastia, un adulterio a corte potrebbe compromettere le alleanze e rovesciarvi contro parte dei sudditi, o magari un saggio rapporto di dare-avere potrebbe garantirvi una centenaria pace. Sarà tutto nelle vostre mani e, anche se parliamo di un gioco che in un primo momento potrebbe addirittura soverchiarvi tante sono le possibilità (ma c’è un ricco tutorial, a tal proposito), vi ritroverete davanti a un gioco assolutamente indimenticabile, una pietra miliare del suo genere.

XCOM 2

Il bello di combattere

Una delle saghe sinonimo di gioco strategico a turni è indubbiamente XCOM 2, una delle opere magne più apprezzate di Firaxis Games: il gioco vi mette a tu per tu con un’invasione aliena (la copertina lasciava spazio a pochi dubbi, lo ammettiamo) e vi chiede di affrontare delle battaglie come in un vero e proprio scacchiere, dove la mossa giusta con la giusta premeditazione può fare la differenza decisiva tra tre o quattro turni. Un videogioco brillante e intelligente, assolutamente da non perdere.

Sid Meier’s Civilization VI

Crea la tua civiltà

Esponente storico del genere degli strategici, il titolo di Sid Meier ha toccato vette di grande equilibrio e di straordinaria godibilità con Civilization VI: come nei capitoli precedenti dovete mettervi alla guida di una civiltà a vostra scelta (ce ne sono tantissime, dall’Antica Roma al Giappone, passando per l’Impero Britannico e per l’Antica Grecia) e farla sbocciare. Lo farete diffondendo il vostro culto religioso? Otterrete le risorse di cui avete bisogno con la forza delle armi? Punterete sull’avanguardia scientifica, o magari sulla costruzione di meraviglie che vi consegneranno alla storia per sempre?

Starcraft II: Legacy of the Void

Nello spazio lontano lontano

La sua campagna RTS, i tanti contenuti introdotti via via e lo scenario competitivo sempre ricco rendono anche StarCraft II uno di quei videogiochi strategici che devono essere presenti nella vostra collezione. Con al centro delle vicende i umani, Protoss e Zerg, il gioco è il sequel di quello originale uscito nel 1998 e ha visto con Legacy of the Void l’arrivo di un pacchetto extra di contenuti da non perdere. Sappiamo da Blizzard che non ci saranno ulteriori aggiornamenti, quindi ora come ora potete mettere le mani sull’esperienza completa.

Total War: Three Kingdoms

Tutto il fascino della storia orientale

È l’Antica Cina a essere protagonista assoluta di questa release della serie Total War: siamo nel 190 d.C. e sarete voi a mettervi a capo di uno dei tre Regni che danno nome al gioco, confrontandovi con scenari storici mozzafiato (Muraglia Cinese compresa) e con le grandi leggende locali. Con un fitto sistema di relazioni che permette di stringere alleanze e prendere decisioni che modificano le sorti degli eroi protagonisti, il gioco vi permette di vestire i panni di undici differenti signori della guerra, caratterizzati dal loro stile unico.

