Dal momento che la quantità di videogiochi che si affacciano sul mercato è sempre più corposa, abbiamo deciso di lanciare una nuova rubrica in cui vi aiutiamo a non perdere quelli che sono i migliori giochi del mese precedente.

In questo articolo, di mese in mese (qui l’appuntamento di ottobre), vi proporremo quelli che sono i videogiochi migliori che abbiamo preso in analisi nelle settimane precedenti, in modo che anche delle piccole produzioni – magari passate inosservate perché uscite a ridosso di grandi nomi – possano farsi scoprire da tutti i nostri lettori.

La selezione viene operata in base al mese di pubblicazione della nostra recensione e questa non è una classifica. Inoltre, il solo voto numerico non è un parametro per essere selezionato: potreste trovare in questa rubrica anche videogiochi che non hanno una valutazione altissima (perché magari non sono riusciti a eccellere nei loro sistemi di gameplay), ma che si sono fatti notare per le loro unicità.

Senza ulteriori indugi, ecco a voi i dieci migliori giochi di novembre, presentati senza un ordine particolare.

I migliori giochi di novembre 2022

The Chant

Piattaforme : PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Uscita : 3 novembre 2022

: 3 novembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.5/10

Apriamo il mese di novembre con The Chant, un survival horror di uno studio, Brass Token, che si cimenta alla sua prima prova con un’IP originale (lo trovate su Amazon). Concettualmente, il titolo ricorda molto Until Dawn, sia per la storia horror senza troppe pretese (anche se qui non abbiamo un vero e proprio slasher), sia per le meccaniche di gioco.

A differenza del titolo di Supermassive Games, però, qui abbiamo anche meccaniche di combattimento e alcuni lievi elementi RPG, che potrebbero attirare chi non gradiva più di tanto la passività di Until Dawn e simili. Se siete fan degli horror, vale la pena dargli una chance: leggete la nostra recensione per saperne di più.

Football Manager 2023

Piattaforme : PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Uscita : 8 novembre 2023

: 8 novembre 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.3/10

Passiamo adesso allo sport, stavolta visto dalla panchina: Football Manager 2023 continua l’ottima tradizione della serie, con un nuovo capitolo che compie importanti passi avanti pur mantenendo l’alto livello qualitativo a cui siamo abituati.

Come vi abbiamo segnalato nella nostra recensione, il gioco può vantare molteplici novità, sia dal punto di vista tecnico che di gameplay; anche dal punto di vista delle licenze, inoltre, è stato fatto un lavoro mastodontico, con il gioco che adesso permette davvero di simulare qualsiasi tipo di competizione. Insomma, se siete appassionati di calcio e gestionali non potete proprio perdervelo.

God of War: Ragnarok

Piattaforme : PlayStation 5, PlayStation 4

: PlayStation 5, PlayStation 4 Uscita : 9 novembre 2022

: 9 novembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 9.5/10

Non poteva mancare nella nostra lista God of War: Ragnarok. Sicuramente tra i titoli più attesi dell’anno, il gioco è riuscito a soddisfare le aspettative, riprendendo le ottime basi poste dall’ultimo episodio e migliorandolo sotto ogni singolo aspetto, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

C’è poco altro da dire: si tratta di un’avventura che tutti i fan della serie dovrebbero provare almeno una volta nella vita, e in generale tutti i fan del genere action. Se non lo avete ancora preso, l’imminente Natale può essere una buona occasione per recuperarlo (lo trovate ovviamente su Amazon).

Sonic Frontiers

Piattaforme : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Uscita : 8 novembre 2022

: 8 novembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.3/10

Un altro gioco molto atteso di questo 2022 è stato sicuramente Sonic Frontiers, titolo intorno al quale c’erano però più dubbi e perplessità che certezze. Sonic non ha sempre avuto una qualità molto altalenante nelle sue uscite 3D, e dopo l’ultimo Sonic Forces, passabile ma niente di più, c’era bisogno di un riscatto.

Fortunatamente, Sonic Frontiers è stato proprio questo: una delle migliori esperienze di Sonic in 3D, in grado di ridare speranza verso il futuro della serie, grazie a delle meccaniche open world che si sposano sorprendentemente bene con il classico gameplay di Sonic, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione. Se non lo avete preso al lancio, tenete d’occhio i vostri canali di fiducia, perché potete già recuperarlo ad un prezzaccio (controllate su Amazon).

Tactics Ogre Reborn

Piattaforme : PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Uscita : 11 novembre 2022

: 11 novembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.6/10

Tactics Ogre Reborn è un titolo che non ha bisogno di presentazioni per tutti gli appassionati di JRPG strategici: si tratta della riedizione dello storico titolo visto sulla prima PlayStation, qui presentato in una veste rinnovata che tiene conto dell’ottimo remake uscito su PlayStation Portable molti anni fa.

Se non lo conosceste, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per farvi un’idea dettagliata del gioco. Si tratta di un vero e proprio mostro sacro del genere, che a distanza di decenni dalla sua uscita originale non ha perso il suo smalto: se siete appassionati di strategici, correte immediatamente a recuperarlo (lo trovate su Amazon), non ve ne pentirete.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Piattaforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Uscita : 14 ottobre 2022

: 14 ottobre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.8/10

Dopo avventure mastodontiche e racconti epici, veniamo ad un’esperienza più adatta a sessioni di gioco più brevi e scanzonate con Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival. Si tratta dell’ultimo capitolo arrivato nella storica saga di rhythm game, con nuove modalità secondarie e nuovi mini-giochi da affrontare in compagnia.

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, il gioco non presenta novità rivoluzionarie; d’altro canto, è un genere in cui è difficile aspettarsene e francamente non ce n’è molto bisogno. A fronte di alcuni difetti che abbiamo segnalato, ci sentiamo comunque di consigliare il gioco vista anche la buona qualità dei brani proposti in questa edizione (lo trovate su Amazon).

Pentiment

Piattaforme : Xbox Series X|S, Xbox One, PC

: Xbox Series X|S, Xbox One, PC Uscita : 15 novembre 2022

: 15 novembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.1/10

Continuiamo con un’altra uscita molto particolare, stavolta in casa Xbox. Pentiment è l’ultima creatura del team di Obsidian, un omaggio al tardo medioevo/primo rinascimento che cattura fin da subito l’attenzione grazie ad una direzione artistica molto particolare.

Non si tratta di un titolo per tutti, vista la sua particolarità. A maggior ragione, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per capire se quest’avventura può fare al caso vostro. Ciò detto, noi vi consigliamo di dargli una possibilità, perché potreste trovare una piccola perla; se poi siete abbonati a Xbox Game Pass potrete giocarci gratuitamente, dunque non avreste davvero scuse per perdervela.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Piattaforme : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Uscita : 18 novembre 2022

: 18 novembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.8/10

Altra uscita di peso per questo novembre di fuoco. Pokémon Scarlatto e Violetto dà avvio alla nona generazione di Pokémon non senza polemiche, rivolte soprattutto alla sua compagine tecnica, giudicata (con tutte le ragioni del mondo) impresentabile nel 2022, pur considerando i limiti di Nintendo Switch.

Eppure, dietro i limiti grafici del titolo (sicuramente importanti) si nascondono due ottime esperienze Pokémon, forti di una delle migliori storie degli ultimi anni e di un gameplay che, pur non esente da difetti, riesce a dimostrarsi ancora incredibilmente divertente. Leggete la nostra recensione per saperne di più; in caso, potete recuperare i titoli su Amazon per accaparrarveli in tempo per Natale, come perfetto regalo per ogni appassionato della serie.

The Entropy Centre

Piattaforme : PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Uscita : 3 novembre 2022

: 3 novembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.5/10

Ci avviciniamo alla conclusione della lista di questo mese con The Entropy Centre, rappresentante di un titolo che purtroppo non riceve molta attenzione nel mercato mainstream, quello dei puzzle game.

Come potete leggere nella nostra recensione, il gioco presenta non solo degli enigmi stimolanti, che vi faranno spremere le meningi per portare a casa la vittoria, ma l’avventura è dotata anche di un buon comparto narrativo, che saprà coinvolgervi fino alla fine, anche se in alcuni frangenti può dimostrarsi prevedibile. Se vi piacciono i puzzle game recuperatelo assolutamente!

Goat Simulator 3

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Uscita : 17 novembre 2022

: 17 novembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.7/10

Chiudiamo la carrellata di questo mese con Goat Simulator 3, titolo che non ha bisogno di presentazioni visto il grande clamore che riuscì a suscitare il primo episodio (ah, non vi siete persi nulla: non esiste un Goat Simulator 2, semplicemente perché sì).

Come potete leggere nella nostra recensione, il gioco è una parodia dei titoli open world che vanno di moda nel panorama videoludico odierno; con la sua ironia e con le sue trovate fuori di testa, la capra folle riesce a divertire e strappare risate, soprattutto se si gioca in co-op, dove sicuramente mostra tutto il suo potenziale. Anche per questo, può essere tenuto in considerazione come perfetto regalo di Natale (lo trovate su Amazon).

Questa è la nostra selezione dei migliori giochi di novembre 2022. Ci sono sicuramente molti altri titoli meritevoli usciti nel corso del mese, dunque vi invitiamo a spulciare il nostro archivio di recensioni per scoprire qualcos’altro che potrebbe fare al caso vostro.

Per il momento, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo mese, con la presentazione dei migliori giochi di dicembre 2022.