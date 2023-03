Dal momento che la quantità di videogiochi che si affacciano sul mercato è sempre più corposa, abbiamo deciso di lanciare una nuova rubrica in cui vi aiutiamo a non perdere quelli che sono i migliori giochi del mese precedente.

In questo articolo, di mese in mese (qui l’appuntamento di gennaio), vi proporremo quelli che sono i videogiochi migliori che abbiamo preso in analisi nelle settimane precedenti, in modo che anche delle piccole produzioni – magari passate inosservate perché uscite a ridosso di grandi nomi – possano farsi scoprire da tutti i nostri lettori.

La selezione viene operata in base al mese di pubblicazione della nostra recensione e questa non è una classifica. Inoltre, il solo voto numerico non è un parametro per essere selezionato: potreste trovare in questa rubrica anche videogiochi che non hanno una valutazione altissima (perché magari non sono riusciti a eccellere nei loro sistemi di gameplay), ma che si sono fatti notare per le loro unicità.

Senza ulteriori indugi, ecco a voi i migliori giochi di febbraio, presentati senza un ordine particolare.

I migliori giochi di febbraio 2023

Hi-Fi Rush

Piattaforme : Xbox Series X, PC

: Xbox Series X, PC Uscita : 25 gennaio 2023

: 25 gennaio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 9.0/10

Apriamo la nostra selezione dei migliori giochi di febbraio con una delle sorprese più gradite del mese: stiamo parlando di Hi-Fi Rush, titolo di Tango Gameworks che ha saputo imporsi di prepotenza nel panorama Xbox.

Si tratta di un gioco fresco, divertente, ritmico e adrenalinico, in grado di soddisfare i palati di qualsiasi giocatore, anche dei più smaliziati. L’ennesima prova di quanto questo medium abbia bisogno di idee originali e stravaganti in un momento come questo.

Vi consigliamo ovviamente di leggere la nostra recensione per saperne di più, dopodiché correte a giocarlo (è gratis con Xbox Game Pass, oltretutto)!

Hogwarts Legacy

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Uscita: 10 febbraio 2023

10 febbraio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.7/10

Hogwarts Legacy non ha certamente bisogno di presentazioni: febbraio 2023 verrà ricordato, tra le altre cose, per essere stato il mese del lancio del migliore adattamento videoludico dedicato alla saga di Harry Potter (almeno fino ad oggi), un momento da ricordare per i milioni di lettori e spettatori che si sono appassionati a questo mondo nel corso degli anni.

Tutto quello che avevamo da dire lo abbiamo detto nella nostra recensione, che vi invitiamo caldamente a recuperare in caso foste ancora indecisi sull’acquisto (trovate il gioco su Amazon), ma possiamo dirvi che sono ben pochi i motivi per non tuffarsi in questa fuga verso Hogwarts.

Octopath Traveler II

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC Uscita: 24 febbraio 2023

24 febbraio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.8/10

Dal gioco di ruolo occidentale passiamo a quello di stampo orientale con Octopath Traveler II, attesissimo sequel di quel primo episodio che aveva saputo conquistare il favore di pubblico e critica cinque anni or sono.

Il gioco conferma quanto di buono fanno nel suo immediato predecessore e ne migliora la formula sotto diversi aspetti, dalla storia al combat system (potete approfondire l’argomento nella nostra recensione).

Ci sono alcuni piccoli passi falsi, ma in definitiva si tratta di un’esperienza che consigliamo ad ogni appassionato del genere (potete recuperarlo su Amazon).

Like a Dragon: Ishin!

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Uscita: 21 febbraio 2023

21 febbraio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.0/10

Rimaniamo in tema di ritorni con Like a Dragon: Ishin!, spin-off della saga conosciuta dalle nostre parti come Yakuza. Si tratta del remake di un episodio rimasto finora inedito dalle nostre parti, che ci accompagna nel Giappone feudale.

Strutturalmente (come potete leggere nella nostra recensione) il gioco è molto più vicino all’era classica della serie che non a quella recente (votata più alla componente RPG), ma non mancherà di accontentare tutti gli appassionati grazie ad una storia avvincente, un combat system solido ed una pletora di contenuti da assaporare (e lo trovate già da ora su Amazon).

Theatrhythm Final Bar Line

Piattaforme: PlayStation 4, Switch

PlayStation 4, Switch Uscita: 16 febbraio 2023

16 febbraio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.0/10

Se siete in cerca di un’esperienza più semplice ed immediata, Teatrhythm Final Bar Line è decisamente quello che fa per voi. In questo rhythm game potremo andare a riscoprire storici brani provenienti dalle saghe più popolari di Square Enix, dai vari Final Fantasy e Dragon Quest passando per altri capolavori come Chrono Trigger e The World Ends With You.

Nonostante alcuni problemi non da poco (che potete approfondire nella nostra recensione), il gioco si presenta come un degno erede della fortunata serie, riprendendone l’irresistibile formula di gameplay e migliorandola per la nuova generazione, confezionando un’esperienza unica, soprattutto in multiplayer (potete recuperare il gioco su Amazon).

A Space for the Unbound

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC Uscita: 19 gennaio 2023

19 gennaio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.8/10

Arriviamo ora ad una produzione indipendente che nessun appassionato di avventure grafiche dovrebbe perdersi. A Space for the Unbound è un’avventura ambientata in un piccolo villaggio indonesiano negli anni ’90, che farà scattare un inevitabile senso di nostalgia per chi quegli anni li ha vissuti, anche se in un altro contesto.

La storia del gioco è ovviamente il cuore dell’esperienza: quello che parte come un dramma coming of age arriva a toccare tematiche molto delicate come il bullismo ed il suicidio, in un racconto che vi rimarrà inevitabilmente nel cuore (preparate i fazzoletti).

Potete saperne di più leggendo la nostra recensione, ma il consiglio è chiaro: non lasciatevelo sfuggire!

Children of Silentown

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC Uscita: 11 gennaio 2023

11 gennaio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.0/10

Un’altra avventura grafica degna di nota per questo mese: Children of Silentown è una produzione interamente italiana che rappresenta un ottimo banco di prova per il team di Elf Games.

Il gioco, nonostante una struttura piuttosto classica, presenta alcune interessanti meccaniche legate alla musica (potete approfondire leggendo la nostra recensione), che contribuiscono a dargli un importante tocco di originalità.

A fare da sfondo ci sono una bella storia da seguire e, soprattutto, un’atmosfera incredibilmente coinvolgente: un must per ogni appassionato del genere.

Atomic Heart

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Uscita: 21 febbraio 2023

21 febbraio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.7/10

Chiudiamo i nostri consigli di febbraio con Atomic Heart, una vera e propria sorpresa di questo inizio 2023. L’opera di Mundfish è riuscita a rimanere impressa nelle nostre menti grazie ad un racconto fantapolitico profondo e curato in ogni aspetto, unito ad una grande plasticità del sistema di combattimento e ad un’ottima componente puzzle (come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione).

Sicuramente non si tratta di un titolo rivoluzionario, ma Atomic Heart riesce comunque a dotarsi di una sua personalità e a ricordare i migliori esponenti dei giochi in soggettiva.

Vi consigliamo di tenerlo d’occhio e di tenerlo a mente per la vostra lista della spesa (in caso, lo trovate su Amazon).

Questa è la nostra selezione dei migliori giochi di febbraio 2023. Ci sono sicuramente molti altri titoli meritevoli usciti nel corso del mese, dunque vi invitiamo a spulciare il nostro archivio di recensioni per scoprire qualcos’altro che potrebbe fare al caso vostro.

Per il momento, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo mese, con la presentazione dei migliori giochi di marzo 2023.