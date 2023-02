Dal momento che la quantità di videogiochi che si affacciano sul mercato è sempre più corposa, abbiamo deciso di lanciare una nuova rubrica in cui vi aiutiamo a non perdere quelli che sono i migliori giochi del mese precedente.

In questo articolo, di mese in mese (qui l’appuntamento di dicembre), vi proporremo quelli che sono i videogiochi migliori che abbiamo preso in analisi nelle settimane precedenti, in modo che anche delle piccole produzioni – magari passate inosservate perché uscite a ridosso di grandi nomi – possano farsi scoprire da tutti i nostri lettori.

La selezione viene operata in base al mese di pubblicazione della nostra recensione e questa non è una classifica. Inoltre, il solo voto numerico non è un parametro per essere selezionato: potreste trovare in questa rubrica anche videogiochi che non hanno una valutazione altissima (perché magari non sono riusciti a eccellere nei loro sistemi di gameplay), ma che si sono fatti notare per le loro unicità.

Senza ulteriori indugi, ecco a voi i migliori giochi di gennaio, presentati senza un ordine particolare.

I migliori giochi di gennaio 2023

Dread Templar

Piattaforme : PC

: PC Uscita : 26 gennaio 2023

: 26 gennaio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.0/10

Apriamo la nostra selezione di dicembre con Dread Templar, uno sparatutto che pesca a piene mani da una delle prime epoche d’oro per il genere, quella vissuta nel corso degli anni ’90. Non si tratta certamente di un gioco innovativo, ma gli sviluppatori avevano un obiettivo ben chiaro, che è stato centrato in pieno.

Nella nostra recensione, vi abbiamo raccontato come il gioco ci abbia colpiti grazie ad un buon level design, nonché grazie ad un sistema di upgrade ben congegnato ed efficace. Se siete cresciuti negli anni ’90, si tratta di un tuffo nel passato che potrebbe regalarvi ore di pura adrenalina.

Dead Space

Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Uscita: 27 gennaio 2023

27 gennaio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.8/10

Era una delle uscite più attese di questo 2023, e fortunatamente il team EA Motive è riuscito a soddisfare le altissime aspettative che si erano create intorno a questo titolo. Dead Space non è solamente il ritorno in pompa magna di una delle saghe horror più celebri del panorama contemporaneo, ma è anche un primo tassello su cui ricostruirne il futuro, dopo che per la serie sembravano finite le speranze.

Nella nostra recensione, vi abbiamo raccontato come il remake riesca ad andare oltre il semplice lavoro di svecchiamento grafico, proponendo nuovi contenuti ben amalgamati con quanto di buono fatto nell’opera originale. Un titolo da non perdere per ogni fan dell’orrore fantascientifico, che potete recuperare già adesso in promozione grazie ad Amazon.

Season: A Letter to the Future

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, PC

PlayStation 5, PlayStation 4, PC Uscita: 31 gennaio 2023

31 gennaio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.7/10

Veniamo adesso ad un titolo decisamente più tranquillo e rilassato. Season: A Letter to the Future è un’esperienza narrativa da giocare a ritmo lento, che cerca di rapportarci l’importanza di ogni frammento di vita attraverso un mondo che sta ormai per finire.

Si tratta di un’avventura che ci è davvero rimasta nel cuore, come potete capire leggendo la nostra recensione. Forse non si tratta di un titolo adatto a tutti, ma se siete appassionanti di belle storie, vi consigliamo di dargli almeno una possibilità: il gioco saprà rapirvi grazie ad un’atmosfera malinconica e leggera allo stesso tempo, regalandovi un’esperienza che ricorderete a lungo.

Vengeful Guardian: Moonrider

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC, Luna

PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC, Luna Uscita: 12 gennaio 2023

2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.0/10

Per i nostalgici delle sale giochi, dei cabinati arcade e delle prime trasposizioni su console a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, Vengeful Guardian: Moonrider potrebbe essere un titolo da segnare sulla propria lista della spesa. Si tratta di un videogioco impegnativo, in grado di rievocare con efficacia i fasti di un’epoca videoludica ormai tramontata.

Certo, non si tratta neanche di una sfida semplice: come potete leggere nella nostra recensione, il gioco ha ereditato dai classici del genere anche un livello di difficoltà medio-alto, per cui farete meglio a rimboccarvi le maniche qualora decideste di gettarvi in quest’avventura.

Fire Emblem Engage

Piattaforme: Switch

Switch Uscita: 20 gennaio 2023

20 gennaio 2023 Verdetto di SpazioGames.it: 8.4/10

Le aspettative per Fire Emblem Engage erano piuttosto alte, visto che la serie ha inanellato in tempi recenti una serie di uscite una più lodevole dell’altra; l’obiettivo non è stato centrato del tutto, ma il nuovo lavoro di Intelligent System si conferma come uno dei migliori strategici disponibili sul mercato.

Nonostante un comparto narrativo sottotono, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, il gioco è riuscito comunque a convincerci, grazie anche ad un’operazione nostalgia ben riuscita, che vede il ritorno di diversi volti celebri della saga.

Se siete fan storici della serie, ma anche se siete semplicemente appassionati di strategici, si tratta di un recupero praticamente obbligatorio (e potete trovare il gioco al miglior prezzo disponibile su Amazon).

Chained Echoes

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC

PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC Uscita: 8 dicembre 2022

8 dicembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 9.2/10

Chiudiamo la nostra selezione di gennaio con un vero e proprio outsider. Chained Echoes è la classica perla che non ti aspetti: arrivato quasi dal nulla, è riuscito a conquistare pubblico e critica, imponendosi come uno dei migliori JRPG degli ultimi anni, se non dell’ultimo decennio.

Risultato che diventa ancora più impressionante se consideriamo che dietro a questo titolo si celano l’ingegno ed il lavoro di una singola persona, Matthias Linda, che ha dimostrato con la sua creatura di essere non soltanto un profondo conoscitore della storia del genere, ma anche uno scrittore ed un game designer con tutte le carte in regola per dire la sua, senza nulla da invidiare a saghe storiche.

Vi rimandiamo alla nostra recensione per approfondire l’argomento, ma se siete appassionati di JRPG non potete assolutamente farvi scappare questo titolo.

Questa è la nostra selezione dei migliori giochi di gennaio 2023. Ci sono sicuramente molti altri titoli meritevoli usciti nel corso del mese, dunque vi invitiamo a spulciare il nostro archivio di recensioni per scoprire qualcos’altro che potrebbe fare al caso vostro.

Per il momento, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo mese, con la presentazione dei migliori giochi di febbraio 2023.