Migliori giochi competitivi | Aprile 2021

L’agone è qualcosa che piace, indubbiamente, ai videogiocatori: l’idea di acquistare un videogioco per divertirsi a sfidare altri giocatori, che siano online o di fianco a noi sul divano, in dei momenti di pura competizione è divertente e può dare vita a siparietti da ricordare. Non è un caso che sul mercato spopolino, a tal proposito, i videogiochi competitivi – quelli chiamati, più di qualsiasi altro, a invogliare la sfida tra gamer.

Parliamo di sfide che possono assumere forme differenti: da un campo di calcio virtuale dove vedersela con gli avversari a suon di gol a un campo di battaglia con battle royale o no, passando per corse ad alta velocità e per la capacità di sfidarsi a squadre e mettere insieme il proprio ingegno tattico. Se siete in cerca del prossimo videogioco competitivo a cui dedicarvi per dare una bella lezione a qualche vostro amico, insomma, vediamo quelli che sono i migliori videogiochi competitivi attualmente sul mercato.

Un gioco competitivo molto amato da chi adora il pallone

I migliori giochi competitivi

Call of Duty: Black Ops Cold War

Lo shooter per eccellenza

Sappiamo che Call of Duty: Black Ops Cold War ha bisogno di poche presentazioni. La più recente iterazioni dello storico shooter di casa Activision è, di fatto, lo sparatutto per eccellenza: al di là della campagna ambientata nella Guerra Fredda, è inclusa una modalità online in cui sfidare gli altri giocatori. Oltretutto, potete anche divertirvi con Warzone, la modalità (anche standalone) battle royale in cui avere ragione degli altri utenti, giocando da soli o facendo squadra con qualche amico per imporvi come campioni assoluti.

FIFA 21

Il bello del pallone

Il pallone è un grande amore dei videogiocatori ed è fin dai tempi in cui le loro controparti digitali somigliavano ben poco ai calciatori che gli appassionati di videogiochi si sfidano sui campi virtuali. Ecco perché un gioco come FIFA 21 è sempre in cima alla lista dei desideri, quando si organizzano tornei con gli amici: potete decidere di sfidare altri giocatori online, approfittando della modalità FUT, oppure dare il secondo controller a un amico e vedervela faccia a faccia sul campo. Solo: ricordatevi che è uno sport, quindi non litigate se uno dei due dovesse dare un’imbarcata all’altro! Vale anche la pena segnalare che è il gioco ufficiale del Milan e dell’Inter.

Mario Kart 8 Deluxe

Il rompi-amicizie ad alta velocità

È curioso che Mario Kart 8 Deluxe sia famoso, con le sue atmosfere leggere in stile cartoon, per essere un vero e proprio videogioco rompi-amicizie. Le sue folli corse, disponibili anche online o in split-screen per il multiplayer locale, vi permettono di affrontare corridori da ogni dove, ma la cattiveria dei gadget a disposizione è quella che rende il tutto esilarante: da spietati gusci che abbatteranno gli avversari a bucce di banane leggendarie che li manderanno fuori strada, tutto nel gioco di Nintendo è pensato per dare vita a delle corse assurde e divertentissimi, che vi faranno ridere di gusto mentre asfalterete i vostri amici. O arrabbiare – molto – mentre loro asfalteranno voi, dipende.

eFootball PES 21

Il grande calcio di casa Konami

Non poteva mancare alla selezione anche eFootball PES 21, la più recente iterazione della leggendaria saga calcistica di casa Konami. Amatissimo da molti appassionati di calcio, che si rivedono più nella sua simulazione che in quella del concorrente FIFA, il gioco vi permette di sfidare gli amici in locale o di giocare online per affrontare aspiranti campioni da tutto il mondo. È il gioco ufficiale della Juventus e della Roma.

Splatoon 2

Lo shooter coloratissimo e per tutti

Se state cercando uno shooter che possa essere divertente anche per i giovanissimi, Splatoon 2 è perfetto. Questo gioco Nintendo, in realtà ottimo anche per gli adulti, non solo ha delle meccaniche divertentissime in cui le armi da fuoco sparano in realtà colore con cui vernicerete gli avversari, ma è anche un ambiente sicuro per i minorenni: niente chat inappropriate, siano vocali o testuali, e la possibilità di interagire con gli altri più che altro attraverso gesti positivi o disegni moderati. Una splendida boccata d’aria fresca per chi ama le dinamiche da shooter.

Overwatch

Hero shooter di grande personalità

Con Overwatch ci troviamo di fronte a uno dei migliori hero shooter dei tempi recenti: il gioco di casa Blizzard, premiatissimo da pubblico e critica, ha dato i natali a decine di eredi che hanno tentato di imitarne lo stile e l’unicità, senza però riuscirci. Così, vi ritroverete al centro di un mondo online dalla ricchissima lore, in cui scegliere di vestire i panni di protagonisti che si differenziano per caratteristiche uniche da portare sul campo di battaglia.

Rainbow Six: Siege

Lo shooter dove la tattica è tutto

Se agli shooter frenetici, ai superpoteri e alle corse verso la prossima fucilata virtuale preferite la tattica e il ragionamento, Rainbow Six: Siege sarà la vostra casa. Nel titolo di casa Ubisoft vestirete i panni di agenti speciali all’interno di un team che dovrà fronteggiare dei terroristi – o viceversa. Tutti i personaggi sono controllati da giocatori e l’approccio migliore al gioco, per sconfiggere la squadra avversaria, è avere un piano intelligente. Un successo unico nel panorama degli shooter, ancora oggi in grande salute e che accoglie chi preferisce un approccio agli sparatutto più ragionato e tattico.

