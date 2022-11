I migliori giochi ora a meno di 10 euro su Steam da giocare ad Halloween

Dato che ci troviamo in una data festiva e che le zucche di Halloween sono ancora un po’ dappertutto, dedicare un po’ di tempo libero a scoprire qualche nuovo videogioco – meglio ancora se horror – sembra decisamente una buona idea.

Sulle nostre pagine abbiamo affrontato il perché ci sia questa particolare passione per i racconti (e i videogiochi) capaci di spaventarci, e in occasione di Halloween anche Steam ha colto la palla al balzo, proponendo una valanga di sconti dedicati a titoli capaci di mettere i brividi – ma non solo a quelli.

Dal momento che sulle nostre pagine stiamo approfondendo l’approccio al gaming di Steam Deck (qui la nostra guida completa), abbiamo deciso di scandagliare il negozio digitale di Valve per cercare i migliori giochi a meno di 10 euro su Steam, proposti in sconto. Ci siamo assicurati, però, che tutti i giochi siano verificati o compatibili con Steam Deck.

Tuttu i giochi nella nostra lista sono verificati o giocabili con Steam Deck

Questo significa che se volete giocarci su PC dovete, come sempre, verificare i requisiti minimi e raccomandati del singolo gioco.

Se, invece, vi siete armati di Steam Deck, quelli proposti nella nostra lista sono tutti videogiochi che funzioneranno sulla vostra piattaforma. Per le differenze tra un titolo verificato e un titolo giocabile, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

Fatta questa premessa, vediamo i giochi che vale la pena tenere sott’occhio in questa fascia di prezzo particolarmente economica.

Migliori giochi sotto i 10 euro in offerta su Steam per Halloween

Tra le tante chicche, agli amanti degli horror raccomandiamo indubbiamente i prezzi proposti sui due The Evil Within e su Resident Evil 7.

Da notare anche Little Nightmares, mentre per chi non è interessato all’orrore di per sé ci sono chicche come XCOM 2, Hollow Knight e, soprattutto, lo splendido What Remains of Edith Finch – che non dimenticherete facilmente, se amate le avventure narrative.