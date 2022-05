Charging station per Xbox | Le migliori del 2022

I controller Xbox sono universalmente riconosciuti come i migliori con cui divertirsi a videogiocare, peraltro su molteplici piattaforme: potete usarli sulle console dedicate, ma anche sul vostro PC, e potete anche abbinarli via Bluetooth ai vostri dispositivi mobile per giocare con il cloud.

È anche vero, però, che questi leggerissimi controller sono privi di batteria: potete scegliere di usarli cablati, oppure di inserire delle pile. In alternativa, potete inserire dei battery pack aggiuntivi, che rendono molto più comoda la gestione del livello di carica, senza costringervi all’uso di pile vecchio stile. Se avete deciso di affidarvi a questa opzione, ecco che una charging station che vi permetta di avere i vostri controller sempre carichi, per essere pronti appena deciderete di giocare, è quello che fa proprio al caso vostro.

Sul mercato potete trovarne diverse, a prezzi differenti e con alcune opzioni diverse: noi abbiamo selezionato le cinque migliori, secondo le nostre valutazioni, e vi proponiamo di seguito la nostra selezione.

Le migliori charging station per Xbox

Venom Dock

Con tanto di battery pack

Un’ottima soluzione, che vi propone tutto quello di cui avete bisogno, è la Venom Dock per controller Xbox: dal design elegante e minimale, questa charging station vi permette di ricarica contemporaneamente due controller Xbox e propone anche due pack batteria inclusi nel prezzo, in caso non ne abbiate ancora comprato uno. È inoltre dotata di un generoso cavo da due metri, che vi permette di posizionarla come più vi aggrada all’interno della postazione, senza preoccuparvi di impedimenti. Segnaliamo anche è dotata di un sensore LED che mostra lo stato della carica: rosso quando è in corso, verde quando questa è completata. Per i giocatori di Series S è disponibile anche in bianco.

Trust GXT 247

Per chi gioca con i controller Xbox One

Sappiamo che Microsoft ha puntato fortemente sul fatto che i suoi device siano cross-generazionali: questo significa che chi ha un controller Xbox One dalla precedente generazione, può continuare serenamente a usarlo anche sulle nuove piattaforme. Se rientrate in questa categoria e state cercando una charging station per i vostri controller Xbox One, un’ottima proposta è quella di Trust GXT 247. Questa charging station permette di ricaricare contemporaneamente due controller di vecchia generazione e include anche due batterie da 1200 mAh. È anche dotata di una pratica spia frontale che vi consente di tenere sotto controllo come procede la carica.

Fosmon Dual

Perfetta per chi ha Xbox Series X

Per coloro che pensano che anche l’occhio voglia la sua legittima parte, la charging station Fosmon Dual è senza ombra di dubbio una delle più belle da vedere: parliamo infatti di una base di ricarica che riprende il design di Xbox Series X, proponendo una forma a parallelepipedo con delle scanalature in cui inserire i due controller per la ricarica. Sulla parte frontale, però, è presente un motivo che riprende la griglia superiore della console, con un led verde in perfetto abbinamento con il design di Series X. Se volete affiancare alla vostra console una periferica davvero bella e ben abbinata, è sicuramente un’ottima scelta – peraltro disponibile anche in bianco, per chi ha Series S. Sono incluse anche due batterie da 1000 mAh, che garantiscono circa 30 ore di gioco.

PowerA charging station

Minimale ed efficace

Questa charging station firmata da PowerA, marchio noto proprio per i suoi affidabili controller di terze parti, permette di unire un design elegante e minimale, che occupa davvero pochissimo spazio, alla possibilità di caricare contemporaneamente due controller per Xbox Series X, S o Xbox One. Realizzata per Xbox, questa base è dotata di un LED che sul suo perimetro indica lo stato della ricarica. Include, inoltre, due batterie ricaricabili da 1100 mAh e quattro sportelli di ricambio per tenere sempre in ordine il retro del vostro controller. In sintesi, ha tutto quello che vi serve, è estremamente affidabile ed è proposta a un prezzo davvero concorrenziale.

Charging station DR1TECH

Piccolissima e perfetta per chi ha un solo controller

Minimale e asciutta, la charging station DR1TECH è la soluzione perfetta per chi, giustamente, magari ha un solo controller e si domanda perché mai dovrebbe occupare più spazio sulla sua scrivania, ospitando una base di ricarica che permetta di caricarne due insieme. In questo caso, potete sistemare comodamente il controller della vostra Xbox sulla base per ricaricarlo, occupando pochissimo spazio e potendo contare anche su una batteria inclusa da 1200 mAh. Il tutto, a un prezzo davvero molto accessibile e con il kit completo di una LED che permette di vedere il livello della ricarica in corso. La soluzione perfetta soprattutto per chi cerca un design sì elegante e ben realizzato, ma che non reclami un posto da protagonista nella propria postazione, con un ingombro ridotto all’osso.

Come scegliere la miglior charging station per Xbox

Sono molteplici i dettagli di cui tenere conto per scegliere la miglior base di ricarica per Xbox. Per essere sicuri che i propri controller Xbox siano sempre carichi e pronti all’azione, certo, ma anche per dare alla propria postazione di gioco l’aspetto che si è sempre desiderato. Vediamo una rapida guida, allora, per capire quali sono tutti gli aspetti di cui tenere conto per scegliere la miglior charging station per Xbox, a seconda di ciò di cui avete bisogno.

Design

Come dicevamo in precedenza, anche l’occhio vuole la sua parte ed ecco perché dovete tenere conto anche del design della vostra futura charging station. Come visto nella nostra selezione, è possibile trovare sul mercato sia soluzioni che si abbinano alla console, sia altre molto più minimali, sia qualcuna che è un po’ appariscente con i suoi LED e il loro posizionamento.

Il design è puramente una questione di gusti, quindi valutate in base a quelli: è anche vero che il design può influenzare anche l’ingombro e le funzionalità. Se avete poco spazio nella postazione, non puntate una charging station che sarebbe inutilmente ingombrante; oltretutto, se usate un solo controller e non ne avete altri, non ha senso comprare una charging station con doppio slot. Potete, invece, puntarne una con uno slot singolo.

Alimentazione e cavi

Tenete conto anche del tipo di alimentazione della vostra futura nuova charging station. Alcune basi di ricarica permettono, infatti, di collegare il cavo sulla parte superiore, o in quella inferiore: tenetene conto per capire come sareste più comodi nella vostra postazione.

Inoltre, tenete conto della lunghezza dei cavi: un cavo di collegamento della charging station troppo breve può essere un problema per chi vuole sistemarla lontana dalla fonte di corrente elettrica, mentre uno lungo per chi deve sistemarla molto vicina alla fonte sarebbe un inutile ingombro che vi rimarrebbe tra i piedi senza alcun senso.

Numero degli slot

Sembra banale da dire, ma non lo è: ogni charging station è caratterizzata dal numero di controller che può ospitare nello stesso momento. Per decidere quale faccia per voi, valutate prima di tutto di quanti controller carichi (o tenuti in ordine e ben esposti) avete davvero bisogno. Comprare una base di ricarica che può ospitare anche due controller insieme sarebbe inutile se ne usaste sempre solo uno – o, peggio, ne aveste semplicemente uno perché non avete mai avuto bisogno di comprarne un secondo.

Velocità di ricarica

Ovviamente, la velocità di ricarica è un altro importante parametro di cui tenere conto nella scelta del proprio prodotto: se avete bisogno costante di avere un controller carico, valutate una charging station più veloce: di solito, nella scheda tecnica viene indicato quanto tempo impiegano a ricaricare una batteria, indicativamente.

Se, invece, la cosa non vi preoccupa troppo, e potete aspettare comodamente, potete anche valutare delle basi di ricarica che anziché due o due ore e mezza impiegano anche quattro ore per arrivare al completamento della batteria. Dipende da voi e dalle vostre necessità, oltre che dal budget che volete mettere a disposizione del vostro acquisto.

La marca conta?

Come abbiamo visto nella nostra selezione, è possibile trovare charging station di marchi noti e altre che sono, invece, firmate da marchi molto meno popolari. In questo caso, parliamo più che altro di una questione di ricercatezza del design e di garanzie. Ci sono ottimi prodotti che arrivano anche da marchi molto meno noti, ma è vero che affidarsi a brand celebri del mondo dei gaming garantisce una marcia in più, perché saprete che sono compagnie abituate a lavorare con i controller e con i videogiocatori.

Di conseguenza, sì, la marca conta e può fare la differenza in termini di affidabilità, perché se alcuni brand sono diventati noti per il loro lavoro nel mercato dei videogiochi è perché sono tanti gli appassionati che si sono trovati bene con i loro prodotti.

La sicurezza prima di tutto

Ricordatevi che il vostro controller Xbox è un dispositivo che ha comunque un suo costo, quindi affidarne la ricarica a una periferica poco sicura sarebbe una scelta non troppo saggia – sia per il controller, che per la vostra postazione da gioco nel suo insieme. Di conseguenza, assicuratevi sempre di acquistare da negozi sicuri, dove vengono verificate le condizioni di sicurezza necessarie per mettere in commercio un prodotto.

Inoltre, il che non guasta, leggete sempre la descrizione della base di ricarica, per assicurarvi che anche il produttori sottolinei la presenza di tutti i dispositivi di sicurezza per evitare qualsiasi tipo di sovraccarico sulla batteria del vostro controller per Xbox Series X o S.

Batteria inclusa o no?

Ci sono diverse basi di ricarica che propongono delle batterie incluse nel pacchetto, mentre altri no. In questo caso, se avete già a disposizione delle batterie non avrete bisogno di acquistarne una nuova e vi conviene valutare una base di ricarica priva di batteria.

È anche vero che portare a casa una charging station con batterie in dotazione vi garantisce che quella stessa batteria si perfettamente compatibile e ideale per la base: se volete stare il più tranquilli possibili, lo scenario ideale è quello di comprare la vostra prima batteria come inclusa nella charging station scelta.

LED e spie

Infine, molte delle diverse basi di ricarica per controller Xbox presentano anche delle luci LED o spie che permettono di capire lo stato della ricarica, o di abbellire la vostra postazione. In questo caso, parliamo più che altro di un orpello e sta a voi decidere se sia importante o meno per orientare la vostra scelta: ci sono delle charging station che mostrano una spia che cambia colore a seconda del livello della carica, in modo discreto.

Altre, invece, sono più appariscenti e magari illuminano il loro intero perimetro per farvi sapere come procede la carica. Non è un elemento fondamentale, ma più una questione di estetica.