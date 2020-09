Microsoft vuole prendersi il Giappone: 50 minuti di conferenza al Tokyo Game Show

Da quando ha iniziato a parlare di Xbox Series X, Microsoft non ha nascosto di avere un intento chiaro in mente: rimediare agli errori passati commessi sul mercato giapponese, dove le cose sono già difficili di per sé, visto che il pubblico preferisce affidarsi a marchi locali storici come Nintendo e PlayStation.

A rendere difficoltoso il cammino di Xbox One – oltre alla questione del prezzo di lancio e dell’inclusione di Kinect, che portarono più di una polemica sulla console – è stato anche il fatto che la console sia uscita in un momento diverso in Giappone, pagando in un certo senso questo ritardo anche nel lungo corso.

Per il futuro di Xbox in Giappone, Phil Spencer vuole invertire la tendenza

A tutto questo, sommiamo il fatto che, come ragionò Phil Spencer – a capo di Xbox – la piattaforma abbia bisogno di giochi che strizzino maggiormente l’occhio alle preferenze del pubblico nipponico, magari realizzati proprio da autori locali.

Così, sebbene sia già stato precisato che non avremo novità a tema Xbox Series X, è particolarmente interessante notare che al Tokyo Game Show – un evento, quest’anno virtuale, durante il quale la casa di Redmond non fa certo la parte del leone – Microsoft avrà un keynote che durerà ben 50 minuti. Si tratta di uno degli step necessari per rendere la console di prossima generazione, e l’intera infrastruttura Xbox, più appetibile al pubblico nipponico, che si troverà a tu per tu con novità per Microsoft Flight Simulator e con «celebrazioni dei giochi e dei creatori giapponesi.»

Chissà che non possa rivelarsi l’occasione per scoprire dei team locali pronti a lavorare fianco a fianco con Microsoft e, magari, a entrare nei suoi Xbox Game Studios. Non ci rimane che attendere il Tokyo Game Show per saperne di più – fissato per le date dal 24 al 27 settembre prossimi.