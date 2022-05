Microsoft Surface, vari modelli con sconti sino a 300€ su Amazon!

Anche oggi, venerdì 13 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono quelle relative ai dispositivi Microsoft Surface, tra cui il modello Microsoft Surface Pro 8, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.699€, rispetto agli usuali 1.999€ di listino, con uno sconto del 15% e un risparmio reale di 300€.

Leggerissimo e compatto, il notebook Microsoft Surface Pro 8 è sicuramente uno dei migliori dispositivi 2-in-1 presenti sul mercato e rappresenta la scelta ideale per chi vuole ottime performance a un prezzo davvero appetibile.

Sotto alla splendida scocca, il notebook Microsoft Surface Pro 8 è animato dal processore Intel Core i7-1185G7 di undicesima generazione, accompagnato da 16 GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione.

A completare la dotazione tecnica del notebook Microsoft Surface Pro 8 troviamo uno splendido schermo PixelSense Flow da 13″ con una risoluzione di 2.880×1.920 pixel con una frequenza di aggiornamento sino a 120Hz e supporta l’input multitocco a 10 punti.

Il notebook Microsoft Surface Pro 8 è perfetto per la situazione attuale, dove il lavoro e la didattica a distanza sono sempre più diffusi, grazie alla fotocamera anteriore da 5MP in grado di registrare video Full HD con supporto all’autenticazione facciale con Windows Hello, mentre sul retro trova posto una fotocamera posteriore da 10MP con messa a fuoco automatica.

Si tratta di un’occasione imperdibile degli ottimi notebook 2 in 1 risparmiando notevolmente sul loro normale prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.