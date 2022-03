Microsoft Surface Go 3, tablet e notebook in un unico prodotto, ora a prezzo scontato su Amazon!

Desiderate un dispositivo versatile in grado di funzionare sia come un notebook che come un tablet? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile su Microsoft Surface Go 3, strumento estremamente leggero, ideale per lavoro, studio e tempo libero!

Come vi dicevamo poc’anzi, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in modo particolare convertibile 2 in 1 Microsoft Surface Go 3, che attualmente potete acquistare usufruendo di un sostanzioso sconto su Amazon!

Il modello di Microsoft Surface Go 3 in offerta è equipaggiato con il processore Intel Core i3-10100Y di decima generazione, 8GB di RAM LPDDR4x, display touchscreen PixelSense da 10,5″ a risoluzione 1.920×1.280 pixel e un SSD da 128GB per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Microsoft Surface Go 3 è ottimizzato per scrivere, disegnare e utilizzare il tocco con Windows 11 ed è un dispositivo due-in-uno perfetto per sostituire tablet e portatile, mentre la digitazione risulta estremamente confortevole grazie alla tastiera di dimensioni standard.

Il notebook Microsoft Surface Go 3 è facile da trasportare, grazie al suo peso minimo di 544 grammi e solo 8,3 mm di spessore. Il computer portatile consente un’elevata produttività per l’arco dell’intera giornata, grazie alla sua autonomia massima di 11 ore.

