Microsoft Surface Days MediaWorld: sconti imperdibili su notebook e accessori!

Dopo avervi riportato le classiche offerte quotidiane, vogliamo segnalarvi che da Mediaworld ha lanciato la promozione “Microsoft Surface Days” con le sue incredibili occasioni che riguardano tantissimi notebook e vari accessori. Questa iniziativa sarà valida fino al 30 aprile 2022, ma vi consigliamo di affrettarvi così da avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari articoli che trovate attualmente a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il nuovo Microsoft Surface Laptop 4, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.299€, rispetto agli usuali 1.499€ di listino, per un risparmio reale di 200€.

Il modello di Microsoft Surface Laptop 4 in promozione da MediaWorld dispone di un display PixelSense da 13,5″ a risoluzione di 2.256×1.504 pixel, mentre il processore è un Intel Core i5-1145G7, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Il display di Microsoft Surface Laptop 4, in formato 3:2, è ottimo per lavoro e studio, data la loro maggiore superficie lungo l’asse verticale, permettendo di vedere più informazioni all’interno di siti e documenti. Ovviamente, si tratta di un display touchscreen che supporta fino a dieci punti di pressione ed anche la penne per Surface.

Il notebook Microsoft Surface Laptop 4 offre un design lineare e uno spessore ridotto, con una cerniera fluida e invisibile che vi permette l’apertura con un solo dito. Microsoft Surface Laptop 4 sarà in grado di accompagnarvi durante la vostra intera giornata lavorativa, grazie ad un’autonomia che può arrivare sino a 19 ore e il supporto alla ricarica rapida vi assicura che sarete sempre in grado di utilizzare il dispositivo.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Microsoft Surface Days” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.